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09:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник сборной Японии может перейти в «Ростов»

«Токио» получил предложение о покупке полузащитника Кенто Хасимото от «Ростова», сообщает Nikkan Sports.

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Источник: Спорт-Экспресс

У 26-летнего игрока есть желание попробовать свои силы в другой стране, но он хочет выиграть чемпионат Японии.

Опорный полузащитник в текущем сезоне провел 3 матча, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до января 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Хасимото дебютировал за сборную Японии в марте прошло года и провел 7 матчей.

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