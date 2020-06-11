Полузащитник сборной Японии может перейти в «Ростов»

Источник: Спорт-Экспресс

У 26-летнего игрока есть желание попробовать свои силы в другой стране, но он хочет выиграть чемпионат Японии.

Опорный полузащитник в текущем сезоне провел 3 матча, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до января 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Хасимото дебютировал за сборную Японии в марте прошло года и провел 7 матчей.