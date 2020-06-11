Бывшие арбитры ФИФА Де Блекере и Штарк вошли в состав экспертно-судейской комиссии РФС

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Сезон Тинькофф Российской Премьер-Лиги, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня.

«По сравнению с прошедшей частью сезона состав экспертно-судейской комиссии изменился. В комиссию вошли восемь человек, в том числе иностранные эксперты Франк Де Блекере и Вольфганг Штарк, которые добились больших успехов в судейской профессии. Мы уверены, что их опыт будет востребован в работе экспертно-судейской комиссии», — сказал Хачатурянц.

53-летний Де Блекере стал арбитром категории ФИФА в 1998 году, входил в список арбитров ФИФА до 2012 года. На международном уровне в качестве главного арбитра он обслуживал матч за Суперкубок УЕФА в 2009 году между «Барселоной» и украинским «Шахтером» (1:0).

Также он судил матчи финальных турниров чемпионатов мира 2006 и 2010 годов, чемпионатов Европы 2004 и 2008 годов. На чемпионате Европы 2004 года он обслуживал матч между сборными Португалии и России (2:0), а на турнире 2008 года — полуфинальную встречу между командами России и Испании (0:3).