РФС: Две школы получили выплаты от трансфера Головина из ЦСКА в «Монако»
Завершена процедура получения солидарных выплат для клубов и спортивных организаций, принявших участие в воспитании игрока сборной России Александра Головина, сообщили «СЭ» в
Завершена процедура получения солидарных выплат для клубов и спортивных организаций, принявших участие в воспитании игрока сборной России Александра Головина, сообщили «СЭ» в
Средства от трансфера в «Монако» в 2018 году предназначены для двух детско- юношеских школ: МБУДО ДЮСШ г. Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ
Головин также был зарегистрирован в качестве игрока ФК «Металлург-Кузбасс», однако
РФС обсуждает со школами, Федерацией футбола Кемеровской области и местными властями варианты эффективного использования полученных средств для развития футбола в регионе, в том числе в родном городе Александра Головина — Калтане. (Александр Бобров).
Transfermarkt оценил переход 24-летнего хавбека в 30 миллионов евро. В минувшем сезоне Головин провел за «Монако» 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.