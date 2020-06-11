РФС: Две школы получили выплаты от трансфера Головина из ЦСКА в «Монако»

Источник: Спорт-Экспресс

Средства от трансфера в «Монако» в 2018 году предназначены для двух детско- юношеских школ: МБУДО ДЮСШ г. Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий.

Головин также был зарегистрирован в качестве игрока ФК «Металлург-Кузбасс», однако из-за прекращения деятельности клуба этой частью выплаты будет распоряжаться РФС. Работу по получению спортшколами средств РФС начал больше года назад.

РФС обсуждает со школами, Федерацией футбола Кемеровской области и местными властями варианты эффективного использования полученных средств для развития футбола в регионе, в том числе в родном городе Александра Головина — Калтане. (Александр Бобров).