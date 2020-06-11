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13:25 (мск), источник: ТАСС

ФК «Рубин» проведет ближайший домашний матч со зрителями

КАЗАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Татарстан готов к проведению матчей Тинькофф Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с учетом необходимых ограничений из-за пандемии коронавируса. Первый матч с участием зрителей на «Ак Барс Арене» «Рубин» сыграет 27 июня, сообщил в четверг ТАСС министр спорта региона Владимир Леонов.

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Источник: РИА "Новости"

«Да, буквально вчера прошло большое совещание под председательством министра спорта РФ Олега Васильевича Матыцина, были представители РПЛ, РФС (Российского футбольного союза — прим. ТАСС), все регионы. Все в порядке, есть регламент, понимание есть со стороны всех служб, в том числе были представители МВД. С определенными ограничениями будут проводится матчи», — сказал он, отвечая на вопрос, готова ли республика к проведению матчей.

«20-го у нас [встреча] на выезде, а 27-го в Казани первый матч [дома] с “Локомотивом” мы играем», — уточнил Леонов.

В первом матче после перерыва «Рубин» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом» 20 июня, в матче 24-го тура «Рубин» примет «Локомотив» 27 июня. В турнирной таблице после 22 туров «Рубин» располагается на 14-м месте, набрав 23 очка. Отрыв от зоны вылета в первенство Олимп — Футбольной национальной лиги составляет одно очко.

Во вторник исполком РФС утвердил регламент и календарь оставшихся туров чемпионата, прерванного из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня.

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