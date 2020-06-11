ФК «Рубин» проведет ближайший домашний матч со зрителями
КАЗАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Татарстан готов к проведению матчей Тинькофф Российской
КАЗАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Татарстан готов к проведению матчей Тинькофф Российской
«Да, буквально вчера прошло большое совещание под председательством министра спорта РФ Олега Васильевича Матыцина, были представители РПЛ, РФС (Российского футбольного союза — прим. ТАСС), все регионы. Все в порядке, есть регламент, понимание есть со стороны всех служб, в том числе были представители МВД. С определенными ограничениями будут проводится матчи», — сказал он, отвечая на вопрос, готова ли республика к проведению матчей.
«20-го у нас [встреча] на выезде, а 27-го в Казани первый матч [дома] с “Локомотивом” мы играем», — уточнил Леонов.
В первом матче после перерыва «Рубин» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом» 20 июня, в матче 24-го тура «Рубин» примет «Локомотив» 27 июня. В турнирной таблице после 22 туров «Рубин» располагается на 14-м месте, набрав 23 очка. Отрыв от зоны вылета в первенство Олимп — Футбольной национальной лиги составляет одно очко.
Во вторник исполком РФС утвердил регламент и календарь оставшихся туров чемпионата, прерванного