ФК «Рубин» проведет ближайший домашний матч со зрителями

«Да, буквально вчера прошло большое совещание под председательством министра спорта РФ Олега Васильевича Матыцина, были представители РПЛ, РФС (Российского футбольного союза — прим. ТАСС), все регионы. Все в порядке, есть регламент, понимание есть со стороны всех служб, в том числе были представители МВД. С определенными ограничениями будут проводится матчи», — сказал он, отвечая на вопрос, готова ли республика к проведению матчей.