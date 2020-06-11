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16:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Следующий сезон ЦСКА начнет без Ахметова

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о восстановлении футболистов команды, защитника Георгия Щенникова и полузащитника Ильзата Ахметова.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России-2020/21 стартует в начале августа, дата определится на следующем заседании исполкома РФС.

— На прошлой неделе хавбеку ЦСКА Ильзату Ахметову в Мюнхене была проведена операция по стабилизации левого плечевого сустава. Полузащитник уже вернулся в Москву?

— Да, еще несколько дней назад, — цитирует Bobsoccer Керимова. — Через три месяца необходимо будет провести совместный контрольный осмотр с хирургом, который проводил операцию, чтобы мы могли начать заниматься индивидуальной футбольной работой и тактикой дальнейшего восстановительного лечения.

— Защитник ЦСКА Георгий Щенников на одной из недавних тренировок получил перелом четвертой пястной кости правой кисти со смещением. Когда он сможет вернуться к занятиям?

— В понедельник, 8 июня, ему сделали операцию. Во вторник и в среду Георгий работал индивидуально, а с сегодняшнего дня он постепенно начнет работу в общей группе. Похожая травма была у Ивана Облякова, он получил ее в домашнем матче Лиги чемпионов с «Ромой». Пока Щенников будет тренироваться в специальной лангетке.

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