Следующий сезон ЦСКА начнет без Ахметова
Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о восстановлении футболистов команды, защитника Георгия Щенникова и полузащитника Ильзата Ахметова.
Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о восстановлении футболистов команды, защитника Георгия Щенникова и полузащитника Ильзата Ахметова.
Чемпионат России-2020/21 стартует в начале августа, дата определится на следующем заседании исполкома РФС.
— На прошлой неделе хавбеку ЦСКА Ильзату Ахметову в Мюнхене была проведена операция по стабилизации левого плечевого сустава. Полузащитник уже вернулся в Москву?
— Да, еще несколько дней назад, — цитирует Bobsoccer Керимова. — Через три месяца необходимо будет провести совместный контрольный осмотр с хирургом, который проводил операцию, чтобы мы могли начать заниматься индивидуальной футбольной работой и тактикой дальнейшего восстановительного лечения.
— Защитник ЦСКА Георгий Щенников на одной из недавних тренировок получил перелом четвертой пястной кости правой кисти со смещением. Когда он сможет вернуться к занятиям?
— В понедельник, 8 июня, ему сделали операцию. Во вторник и в среду Георгий работал индивидуально, а с сегодняшнего дня он постепенно начнет работу в общей группе. Похожая травма была у Ивана Облякова, он получил ее в домашнем матче Лиги чемпионов с «Ромой». Пока Щенников будет тренироваться в специальной лангетке.