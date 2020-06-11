Следующий сезон ЦСКА начнет без Ахметова

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России-2020/21 стартует в начале августа, дата определится на следующем заседании исполкома РФС.

— На прошлой неделе хавбеку ЦСКА Ильзату Ахметову в Мюнхене была проведена операция по стабилизации левого плечевого сустава. Полузащитник уже вернулся в Москву?

— Да, еще несколько дней назад, — цитирует Bobsoccer Керимова. — Через три месяца необходимо будет провести совместный контрольный осмотр с хирургом, который проводил операцию, чтобы мы могли начать заниматься индивидуальной футбольной работой и тактикой дальнейшего восстановительного лечения.

— Защитник ЦСКА Георгий Щенников на одной из недавних тренировок получил перелом четвертой пястной кости правой кисти со смещением. Когда он сможет вернуться к занятиям?