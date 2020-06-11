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16:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» предлагает Баделю и Йоветичу зарплату в 3−3,5 миллиона евро

Работа по 31-летнему хорватскому опорнику Милану Баделю, который выступает в «Фиорентине» в аренде от «Лацио», идет полным ходом.

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Источник: Спорт-Экспресс

Его кандидатура обговорена генеральным директором красно-зеленых Василием Кикнадзе с новым главным тренером Марко Николичем. Можно смело сказать, что это их совместный проект. Как и попытки приобретения 30-летнего черногорского форварда «Монако» Стевана Йоветича.

Каждому из балканцев предлагаются годовые оклады в районе 3−3,5 миллиона евро. С Баделем хотят заключить трехлетний договор — максимально возможный для футболиста в таком возрасте. У действующие соглашения: Милан связан с римлянами до июня 2022-го, Стеван с монегасками — до июня 2021-го. То есть, нужно платить: на рынке говорят, что за хорвата у «Локо» просят 3,5 миллиона евро, за черногорца — 4−4,5 миллиона. (Вячеслав Короткин).

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