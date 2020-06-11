В «Локомотиве» готовят новый пятилетний контракт с Алексеем Миранчуком
Не секрет, что «Локомотив» и представители Алексея Миранчука сейчас настроены продать его на Запад, в серию А, Испанию или АПЛ.
Не секрет, что «Локомотив» и представители Алексея Миранчука сейчас настроены продать его на Запад, в серию А, Испанию или АПЛ.
Идут консультации, но железнодорожники начали готовить положения нового пятилетнего соглашения с 24-летним полузащитником — на случай, если переговоры с европейскими командами не увенчаются успехом.
Действующий договор Алексея рассчитан до июня 2021-го и в Черкизове опасаются, что если не заключить новый, или если сорвется трансфер за рубеж, то на авансцену может выйти «Зенит». В прошлом августе гендиректор петербуржцев Александр Медведев говорил, что