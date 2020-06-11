Матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат» в Самаре посвятят медикам

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Российский футбольный союз (РФС) получил согласование Роспотребнадзора по регламенту возобновления чемпионата России. Поединки можно проводить при болельщиках, но заполняемость стадиона должна быть не более 10%. Прерванный из-за пандемии коронавируса в марте турнир должен возобновиться 19 июня матчами 23-го тура. В Самаре «Крылья Советов» примут «Ахмат».

«Матч в Самаре будет посвящен подвигу врачей и медработников, которые в последние месяцы работают на передовой борьбы с COVID-19», — говорится в сообщении.

Как заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, «на регионе лежит особая ответственность, так как это первый матч чемпионата России после паузы». «Необходимо, чтобы процесс был организован на самом высоком уровне, главное — безопасность людей», — сказал Азаров, которого цитирует пресс-служба.

По данным областных властей, исходя из того, что заполняемость стадиона не должна превышать 10%, матч в Самаре сможет посетить 4321 зритель. Отмечается, что будет также соблюден ряд и других условий.

«Всем участникам и зрителям будет произведен замер температуры, при температуре 37 и выше на игру они допускаться не будут. Игроки и судьи будут иметь право снять маски только на разминке и самой игре. Приезд иногородних болельщиков запрещен. Зрителям будут раздавать маски и перчатки. Трибуны будут размечены, места, на которые нельзя садиться, будут обозначены лентами, будет организована продажа воды и увеличено количество входных зон», — сказано в сообщении.