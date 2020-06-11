Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Бетис
Футбол. Зарубежный
12.06
Гранада
Хетафе
Футбол. Зарубежный
12.06
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
12.06
Валенсия
Леванте
Футбол. Зарубежный
13.06
Эспаньол
Алавес
Футбол. Зарубежный
13.06
Вольфсбург
Фрайбург
Все события
Фоторепортажи
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат» в Самаре посвятят медикам

Матч чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и грозненским «Ахматом», который пройдет 19 июня в Самаре, посвятят медикам, борющимся с COVID-19, игру смогут посетить 4,3 тысячи болельщиков, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Российский футбольный союз (РФС) получил согласование Роспотребнадзора по регламенту возобновления чемпионата России. Поединки можно проводить при болельщиках, но заполняемость стадиона должна быть не более 10%. Прерванный из-за пандемии коронавируса в марте турнир должен возобновиться 19 июня матчами 23-го тура. В Самаре «Крылья Советов» примут «Ахмат».

«Матч в Самаре будет посвящен подвигу врачей и медработников, которые в последние месяцы работают на передовой борьбы с COVID-19», — говорится в сообщении.

Как заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, «на регионе лежит особая ответственность, так как это первый матч чемпионата России после паузы». «Необходимо, чтобы процесс был организован на самом высоком уровне, главное — безопасность людей», — сказал Азаров, которого цитирует пресс-служба.

По данным областных властей, исходя из того, что заполняемость стадиона не должна превышать 10%, матч в Самаре сможет посетить 4321 зритель. Отмечается, что будет также соблюден ряд и других условий.

«Всем участникам и зрителям будет произведен замер температуры, при температуре 37 и выше на игру они допускаться не будут. Игроки и судьи будут иметь право снять маски только на разминке и самой игре. Приезд иногородних болельщиков запрещен. Зрителям будут раздавать маски и перчатки. Трибуны будут размечены, места, на которые нельзя садиться, будут обозначены лентами, будет организована продажа воды и увеличено количество входных зон», — сказано в сообщении.

После 22 туров чемпионата России «Крылья Советов» и «Ахмат» замыкают турнирную таблицу (15-е и 16-е места), у них в активе 22 и 20 очков соответственно.

Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Украинская модель с 13-м размером груди выступит в MMA
'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Ученые доказали, что Месси в два раза лучше Роналду на поле
Константин Цзю назвал главный недостаток Хабиба Нурмагомедова
«Могло только присниться!». Знаменитый гол защитника Маркова
Сборная России сохранила место в рейтинге ФИФА
Мостовой составил рейтинг лучших российских футболистов 90-х
Названа цена новой PlayStation
Игрок «Тоттенхэма» отстранен за шутку о коронавирусе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь