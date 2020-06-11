В РПЛ может появиться еще один российский немец

«СЭ» обратился за комментарием к агенту футболиста Инго Хаспелю, который также ведет дела Андре Шюррле.
— Я не имею права говорить название, но один клуб из России действительно проявляет интерес, — сказал Хаспель.
— Игрок готов к переходу в РПЛ?
— Мы не исключаем этот вариант развития карьеры. У Макса родители из вашей страны, может легко сделать паспорт и не считаться легионером, говорит по-русски, так что проблем с адаптацией бы не было.
— Несколько лет назад Безушков играл в первой бундеслиге. Что-то пошло не так, коли он теперь во второй?
— Он был в «Айнтрахте» при Нико Коваче, когда команда вышла на ведущие роли в Германии, выступала в еврокубках. Для молодого парня конкуренция слишком высокая, поэтому, считаю, было абсолютно правильным шагом пойти за практикой сначала во вторую бельгийскую, а затем вторую немецкую лигу. Он постоянно играет, за счет этого прогрессирует. Теперь Макс готов к новому шагу наверх.