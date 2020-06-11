В РПЛ может появиться еще один российский немец

«СЭ» обратился за комментарием к агенту футболиста Инго Хаспелю, который также ведет дела Андре Шюррле.

— Я не имею права говорить название, но один клуб из России действительно проявляет интерес, — сказал Хаспель.

— Игрок готов к переходу в РПЛ?

— Мы не исключаем этот вариант развития карьеры. У Макса родители из вашей страны, может легко сделать паспорт и не считаться легионером, говорит по-русски, так что проблем с адаптацией бы не было.

— Несколько лет назад Безушков играл в первой бундеслиге. Что-то пошло не так, коли он теперь во второй?