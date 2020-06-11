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18:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В РПЛ может появиться еще один российский немец

По данным «СЭ», «Локомотив» интересуется футболистом клуба второй бундеслиги «Ян Регенсбург» Максом Безушковым. 23-летний центральный полузащитник родился в Германии, однако его родители из России. Безушков провел около 40 матчей за юношеские немецкие сборные, участвовал в чемпионате Европы U-19. На счету футболиста 3 матча в бундеслиге за «Айнтрахт», в текущем сезоне 29 матчей и 7 голов за «Ян Регенсбург».

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«СЭ» обратился за комментарием к агенту футболиста Инго Хаспелю, который также ведет дела Андре Шюррле.

— Я не имею права говорить название, но один клуб из России действительно проявляет интерес, — сказал Хаспель.

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— Игрок готов к переходу в РПЛ?

— Мы не исключаем этот вариант развития карьеры. У Макса родители из вашей страны, может легко сделать паспорт и не считаться легионером, говорит по-русски, так что проблем с адаптацией бы не было.

— Несколько лет назад Безушков играл в первой бундеслиге. Что-то пошло не так, коли он теперь во второй?

— Он был в «Айнтрахте» при Нико Коваче, когда команда вышла на ведущие роли в Германии, выступала в еврокубках. Для молодого парня конкуренция слишком высокая, поэтому, считаю, было абсолютно правильным шагом пойти за практикой сначала во вторую бельгийскую, а затем вторую немецкую лигу. Он постоянно играет, за счет этого прогрессирует. Теперь Макс готов к новому шагу наверх.

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