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18:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агент Шюррле рассказал о будущем экс-спартаковца

Агент Инго Хаспель, ведущий дела Андре Шюррле, поведал «СЭ» о будущем подопечного.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Андре еще прошлой осенью говорил в интервью, что каждое лето будет решать — продолжать ли карьеру. Какие сейчас у него мысли после окончания аренды в «Спартак»?

— Сезон в Европе пока в самом разгаре, так что говорить о будущем слишком рано. Думаю, через 4−6 недель я смогу вам сказать больше. У Шюррле еще год действует контракт с дортмундской «Боруссией», надо знать мнение этого клуба. Что касается «Спартака», то начало получилось хорошим, однако потом пошли травмы, которые не позволили Андре показать свой класс.

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