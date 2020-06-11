Агент Шюррле рассказал о будущем экс-спартаковца

— Андре еще прошлой осенью говорил в интервью, что каждое лето будет решать — продолжать ли карьеру. Какие сейчас у него мысли после окончания аренды в «Спартак»?

— Сезон в Европе пока в самом разгаре, так что говорить о будущем слишком рано. Думаю, через 4−6 недель я смогу вам сказать больше. У Шюррле еще год действует контракт с дортмундской «Боруссией», надо знать мнение этого клуба. Что касается «Спартака», то начало получилось хорошим, однако потом пошли травмы, которые не позволили Андре показать свой класс.