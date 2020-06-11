Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Бетис
Футбол. Зарубежный
12.06
Гранада
Хетафе
Футбол. Зарубежный
12.06
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
12.06
Валенсия
Леванте
Футбол. Зарубежный
13.06
Эспаньол
Алавес
Футбол. Зарубежный
13.06
Вольфсбург
Фрайбург
Все события
Фоторепортажи
17Черный день российского футбола
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
19:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Хохлов: Карреру настойчиво предлагали на моё место в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, как на его место в московском клубе предлагали экс-наставника «Спартака» Массимо Карреру, ныне возглавляющего АЕК.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«В «Динамо» была история: под меня начали копать, хотя чемпионат ещё не стартовал. Хорошо, что руководство полностью доверяло. Я переподписал контракт, а уже через месяц пошли разговоры о том, что клубу предлагают другого тренера. Да, Карреру. Сам итальянец, может, и не в курсе был, что его сватают в «Динамо» на моё место. Но предлагали очень настойчиво — несколько раз.

Идти на живое место или сидеть без работы? Каждый решает сам. Могу про себя сказать — никогда не буду напрашиваться. Не делал этого и не стану. Противоречит всем моим принципам", — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.

Читайте также
Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 11 июня
Бразильский полузащитник ПАОКа оформляет российское гражданство
Безнадега: 15 лет назад Майк Тайсон ушел с позором
Marca не включила Месси и Роналду в топ-3 спортсменов ХХI века
«СЭ»: в РПЛ может появиться еще один российский немец
Игрок «Барселоны» отстранен от тренировки за нарушение протокола
Агент Андре Шюррле рассказал о будущем экс-спартаковца
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь