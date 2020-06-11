Орлов: Вагнер Лав не вернётся в ЦСКА. Посмотрите на его фото — это уже взрослый человек

«Вагнер Лав уже не вернётся в ЦСКА. Он потерял скорость, в основном только за мячом бегает, а без мяча вообще не бегает. Посмотрите на его фотографию — это уже взрослый человек. Нет, в ЦСКА его точно не будет. Сейчас уже агенты хотят его в Турцию сосватать, а в ЦСКА он не вернётся», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».