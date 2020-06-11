Суд признал законным взыскание с «Ростова» 154 миллионов рублей

Данную сумму «Ростов» задолжал по займу, предоставленному в сентябре 2016 года. Договор предполагал полный возврат средств из расчета 11 процентов годовых до конца того года. Однако «Ростов» не вернул их до сих пор.

В июне прошлого года «Агроком холдинг» обратился в ростовский арбитражный суд с требованием о взыскании задолженности с клуба, но получил отказ. Апелляционный суд удовлетворил требование холдинга. Сегодня кассационная инстанция подтвердила законность постановления о взыскании.