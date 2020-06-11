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22:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Суд признал законным взыскание с «Ростова» 154 миллионов рублей

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без удовлетворения жалобу «Ростова» по поводу взыскания с него 154 миллионов рублей в пользу ООО «Агроком холдинг», сообщает «Коммерсант». Мотивировочная часть судебного акта окружного суда пока не опубликована.

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Данную сумму «Ростов» задолжал по займу, предоставленному в сентябре 2016 года. Договор предполагал полный возврат средств из расчета 11 процентов годовых до конца того года. Однако «Ростов» не вернул их до сих пор.

В июне прошлого года «Агроком холдинг» обратился в ростовский арбитражный суд с требованием о взыскании задолженности с клуба, но получил отказ. Апелляционный суд удовлетворил требование холдинга. Сегодня кассационная инстанция подтвердила законность постановления о взыскании.

В декабре прошлого года «Агроком холдинг» предлагал «Ростову» вернуть только 65 миллионов рублей основного долга, а от остальной части требования (его составляют накопившиеся неустойки и пени) в компании были готовы отказаться.

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