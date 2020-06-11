Суд признал законным взыскание с «Ростова» 154 миллионов рублей
Арбитражный суд
Арбитражный суд
Данную сумму «Ростов» задолжал по займу, предоставленному в сентябре 2016 года. Договор предполагал полный возврат средств из расчета 11 процентов годовых до конца того года. Однако «Ростов» не вернул их до сих пор.
В июне прошлого года «Агроком холдинг» обратился в ростовский арбитражный суд с требованием о взыскании задолженности с клуба, но получил отказ. Апелляционный суд удовлетворил требование холдинга. Сегодня кассационная инстанция подтвердила законность постановления о взыскании.
В декабре прошлого года «Агроком холдинг» предлагал «Ростову» вернуть только 65 миллионов рублей основного долга, а от остальной части требования (его составляют накопившиеся неустойки и пени) в компании были готовы отказаться.