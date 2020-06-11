Матч чемпионата России по футболу «Сочи» — «Ростов» пройдет со зрителями

Источник: ИТАР-ТАСС

Таким образом, матч 23-го тура прерванного из-за пандемии коронавируса чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом» на стадионе «Фишт» пройдет 19 июня в присутствии зрителей. О порядке распространения билетов пресс-служба «Сочи» сообщит в ближайшие дни.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 23, 19.06.2020, 20:00 Сочи - Ростов -

Ранее о возможности посещения домашних матчей для владельцев сезонных абонементов объявил еще один клуб региона «Краснодар». Билеты будут распределены случайным образом с помощью лотереи.