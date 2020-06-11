Матч чемпионата России по футболу «Сочи» — «Ростов» пройдет со зрителями

Таким образом, матч 23-го тура прерванного из-за пандемии коронавируса чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом» на стадионе «Фишт» пройдет 19 июня в присутствии зрителей. О порядке распространения билетов пресс-служба «Сочи» сообщит в ближайшие дни.
Ранее о возможности посещения домашних матчей для владельцев сезонных абонементов объявил еще один клуб региона «Краснодар». Билеты будут распределены случайным образом с помощью лотереи.
Сезон Тинькофф — Российской премьер-лиги возобновится 19 июня. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест от вместимости арен, при этом на трибунах смогут присутствовать только болельщики хозяев поля. «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице первенства страны, набрав 24 очка в 22 матчах.