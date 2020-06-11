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23:23 (мск), источник: ТАСС

Матч чемпионата России по футболу «Сочи» — «Ростов» пройдет со зрителями

ТАСС, 11 июня. Администрация Краснодарского края разрешила проведение матчей спортивных команд с участием не более 10% зрителей от вместимости спортивных объектов с 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Сочи».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Таким образом, матч 23-го тура прерванного из-за пандемии коронавируса чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом» на стадионе «Фишт» пройдет 19 июня в присутствии зрителей. О порядке распространения билетов пресс-служба «Сочи» сообщит в ближайшие дни.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 23, 19.06.2020, 20:00

Сочи-Ростов-

Ранее о возможности посещения домашних матчей для владельцев сезонных абонементов объявил еще один клуб региона «Краснодар». Билеты будут распределены случайным образом с помощью лотереи.

Сезон Тинькофф — Российской премьер-лиги возобновится 19 июня. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест от вместимости арен, при этом на трибунах смогут присутствовать только болельщики хозяев поля. «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице первенства страны, набрав 24 очка в 22 матчах.

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