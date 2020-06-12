«Урал» проведет оставшиеся домашние матчи чемпионата России по футболу со зрителями

Вместимость «Екатеринбург-Арены» составляет 35 тыс. зрителей, таким образом, на каждом домашнем матче «Урала» смогут присутствовать около 3 500 болельщиков. Посетить матчи смогут все владельцы сезонных абонементов. Также доступ на стадион будет открыт всем владельцам билетов на матч «Урал» — «Рубин» (Казань), который пройдет 20 июня в рамках 23-го тура чемпионата России, который возобновится после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

«Урал» занимает десятое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги, набрав 25 очков в 22 матчах. «Рубин» идет 14-м, имея в активе 23 очка после 22 встреч.

Сезон Тинькофф — Российской премьер-лиги возобновится 19 июня. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест от вместимости арен, при этом на трибунах смогут присутствовать только болельщики хозяев.