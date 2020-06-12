«Зенит» с июня возобновит выплату зарплаты в полном объеме

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Ранее «Зенит» объявил о договоренности по сокращению зарплаты на 50% на апрель и май с игроками, тренерским штабом и менеджментом клуба. Решение было связано с приостановкой чемпионата России из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня.

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«Мы находимся в режиме повышенной футбольной готовности. Это позволило вернуться к выплате зарплаты в соответствии с контрактами, начиная с июня», — сказал Медведев.