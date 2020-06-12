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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Савин рассказал, как по ошибке попросил Газзаева обыграть ЦСКА

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Бывший игрок самарских «Крыльев Советов» Евгений Савин рассказал, как перепутал Валерия Карпина и Валерия Газзаева, попросив последнего обыграть ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

По словам Савина, курьезная история произошла во время съемок выпуска его Youtube-шоу «КраСава» о Карпине.

«Там была история, что Карпин нашел футболку, в которой ходил 30 лет назад. Она желтого цвета, как и форма “Ростова”. Я говорю: “Георгиевич, давай на фарт наденешь на следующий матч”. А они играли с ЦСКА. Накануне я записываю ему голосовое сообщение. Ищу в контактах “Валерий Георгиевич” и говорю: “Георгиевич, привет, это Савин. Сегодня матч с ЦСКА, удачи вам. Футболку не забудь надеть. Все, давай, чпокните ЦСКА. Супруге привет, фотку сделай мне потом обязательно в футболке, я ее разыграю”», — рассказал Савин во время прямого эфира на Youtube-канале футболиста Артема Милевского.

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«Проходит время. Я думаю — блин, обычно же он отвечает. Тем более “Ростов” выиграл, Георгиевич должен был довольным быть, так чего он не отвечает? Захожу в телефон… А я сообщение Валерию Георгиевичу Газзаеву отправил. Причем это было уже после моего выпуска про “Аланию”, а я ему: “Чпокните ЦСКА, жене привет”. Я так ржал! Мне кажется, он просто с ума сошел. Причем я увидел, что он прослушал сообщение. Я плакал», — добавил Савин.

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год. Вместе со столичным клубом тренер выиграл три чемпионата России, четыре раза завоевывал кубок страны и становился обладателем Кубка УЕФА.

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