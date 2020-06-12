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14:23 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Новиков получил лицензию Pro

ТАСС, 12 июня. Возглавляющий московский футбольный клуб «Динамо» Кирилл Новиков успешно сдал экзамен на тренерскую лицензию категории Pro. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Новиков успешно защитил работу по теме «Конфликты в команде и способы их решения».

«Футбольный клуб “Динамо” поздравляет Кирилла Александровича с получением лицензии высшей категории и желает успешного применения полученных знаний на практике», — говорится в сообщении.

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Новикову 39 лет, он возглавил «Динамо» в ноябре 2019 года, проработав до этого месяц исполняющим обязанности главного тренера. В структуре московского клуба он начал работу в 2015 году, с мая по июнь 2016 года исполнял обязанности главного тренера молодежной команды. В 2017 году Новиков возглавил петербургское «Динамо», команда по итогам сезона-2017/18 заняла 10-е место в зоне «Запад» первенства Профессиональной футбольной лиги. В мае 2019 года специалист вновь возглавил молодежную команду «Динамо».

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Сезон Тинькофф — Российской премьер-лиги возобновится 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Первый матч после перерыва «Динамо» проведет на выезде против «Краснодара» 21 июня, встреча начнется в 20:00 мск. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест от вместимости арен, при этом на трибунах смогут присутствовать только болельщики хозяев. «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 22 матчах.

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