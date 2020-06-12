Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Новиков получил лицензию Pro

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Новиков успешно защитил работу по теме «Конфликты в команде и способы их решения».

«Футбольный клуб “Динамо” поздравляет Кирилла Александровича с получением лицензии высшей категории и желает успешного применения полученных знаний на практике», — говорится в сообщении.

Новикову 39 лет, он возглавил «Динамо» в ноябре 2019 года, проработав до этого месяц исполняющим обязанности главного тренера. В структуре московского клуба он начал работу в 2015 году, с мая по июнь 2016 года исполнял обязанности главного тренера молодежной команды. В 2017 году Новиков возглавил петербургское «Динамо», команда по итогам сезона-2017/18 заняла 10-е место в зоне «Запад» первенства Профессиональной футбольной лиги. В мае 2019 года специалист вновь возглавил молодежную команду «Динамо».

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