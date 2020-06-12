Тренеры Семшов и Зырянов сдали экзамены на получение лицензий категории Pro

Источник: РИА "Новости"

Ранее в пятницу московское «Динамо» сообщило о том, что лицензию категории Pro получил главный тренер команды Кирилл Новиков. 39-летний специалист успешно защитил работу по теме «Конфликты в команде и способы их решения».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1299874cdf72045d199a" data-vnd="1299874cdf72045d199a" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1299874cdf72045d199a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Из 25 человек не сдали только двое. Сдали Игорь Семшов, Константин Зырянов, Денис Бояринцев, Виталий Кафанов, Денис Попов, Иржи Ярошик и главный тренер женской сборной России Елена Фомина. Также сдали хорошие молодые тренеры Андрей Аксенов, Сергей Матвеев, Денис Лактионов», — сказал Лексаков.

Также гендиректор Академии тренерского мастерства сообщил, что список тренеров, которые будут претендовать на получение лицензии Pro, будет сформирован в первой половине дня 14 июня.