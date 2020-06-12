Тренеры Семшов и Зырянов сдали экзамены на получение лицензий категории Pro

Ранее в пятницу московское «Динамо» сообщило о том, что лицензию категории Pro получил главный тренер команды Кирилл Новиков. 39-летний специалист успешно защитил работу по теме «Конфликты в команде и способы их решения».
«Из 25 человек не сдали только двое. Сдали Игорь Семшов, Константин Зырянов, Денис Бояринцев, Виталий Кафанов, Денис Попов, Иржи Ярошик и главный тренер женской сборной России Елена Фомина. Также сдали хорошие молодые тренеры Андрей Аксенов, Сергей Матвеев, Денис Лактионов», — сказал Лексаков.
Также гендиректор Академии тренерского мастерства сообщил, что список тренеров, которые будут претендовать на получение лицензии Pro, будет сформирован в первой половине дня 14 июня.
Лицензии В, А и Pro — это профессиональные лицензии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В России на эти лицензии обучение проходит в Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза (РФС). Обучение на каждую из последующих лицензий длится около года.