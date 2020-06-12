Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Минск
Ислочь
Футбол. Зарубежный
20:00
Городея
Слуцк
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Леванте
Футбол. Зарубежный
11.06
Севилья
Бетис
20
Все события
Фоторепортажи
10Тот самый матч: Франция — Россия — 2:3
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
15:52 (мск), источник: ТАСС

Тренеры Семшов и Зырянов сдали экзамены на получение лицензий категории Pro

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Старший тренер тульского футбольного клуба «Арсенал» Игорь Семшов и старший тренер молодежной команды петербургского «Зенита» Константин Зырянов сдали экзамены на получение тренерских лицензий категории Pro. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее в пятницу московское «Динамо» сообщило о том, что лицензию категории Pro получил главный тренер команды Кирилл Новиков. 39-летний специалист успешно защитил работу по теме «Конфликты в команде и способы их решения».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Из 25 человек не сдали только двое. Сдали Игорь Семшов, Константин Зырянов, Денис Бояринцев, Виталий Кафанов, Денис Попов, Иржи Ярошик и главный тренер женской сборной России Елена Фомина. Также сдали хорошие молодые тренеры Андрей Аксенов, Сергей Матвеев, Денис Лактионов», — сказал Лексаков.

Также гендиректор Академии тренерского мастерства сообщил, что список тренеров, которые будут претендовать на получение лицензии Pro, будет сформирован в первой половине дня 14 июня.

Лицензии В, А и Pro — это профессиональные лицензии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В России на эти лицензии обучение проходит в Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза (РФС). Обучение на каждую из последующих лицензий длится около года.

Читайте также
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
Ван Дейк получит самую большую зарплату в истории «Ливерпуля»
FIS отправила россиянину Большой хрустальный глобус
«Зенит» с июня возобновит выплату зарплаты в полном объеме
Составлен рейтинг лучших баскетболистов в истории России
Новой девушкой игрока «Локо» стала экс-участница шоу «Холостяк»
Наставник футбольного клуба «Динамо» получил лицензию Pro
«Барселона» и «Милан» конкурируют за подписание россиянина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь