Президент «Урала»: «Уфа» отказалась от проведения товарищеского матча

Чемпионат России был прерван в марте из-за пандемии коронавируса, турнир возобновится 19 июня.
«У нас товарищеских и контрольных матчей до возобновления чемпионата не будет. Нам есть где играть, но не с кем. Команды первой и второй лиг распущены, а куда-то ехать не резон. Мы приглашали “Уфу”, но они отказались. Кроме “Уфы”, рядом с нами никого нет», — сказал Иванов по телефону.
После 22 туров в активе «Урала» 25 очков, команда идёт на 10-м месте в чемпионате России. «Уфа» с 27 баллами располагается на девятой строчке.