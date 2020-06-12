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16:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент «Урала»: «Уфа» отказалась от проведения товарищеского матча

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Сергей Фукс. Футбольный клуб «Уфа» отказался от проведения товарищеской игры с «Уралом», сообщил РИА Новости президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России был прерван в марте из-за пандемии коронавируса, турнир возобновится 19 июня.

«У нас товарищеских и контрольных матчей до возобновления чемпионата не будет. Нам есть где играть, но не с кем. Команды первой и второй лиг распущены, а куда-то ехать не резон. Мы приглашали “Уфу”, но они отказались. Кроме “Уфы”, рядом с нами никого нет», — сказал Иванов по телефону.

После 22 туров в активе «Урала» 25 очков, команда идёт на 10-м месте в чемпионате России. «Уфа» с 27 баллами располагается на девятой строчке.

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