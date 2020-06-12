Президент «Урала»: «Уфа» отказалась от проведения товарищеского матча

«У нас товарищеских и контрольных матчей до возобновления чемпионата не будет. Нам есть где играть, но не с кем. Команды первой и второй лиг распущены, а куда-то ехать не резон. Мы приглашали “Уфу”, но они отказались. Кроме “Уфы”, рядом с нами никого нет», — сказал Иванов по телефону.