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16:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший гендир «Локомотива» о Мещерякове: Он не разбирается в футболе

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус выступил с критикой председателя совета директоров московского клуба Анатолия Мещерякова.

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По словам Геркуса, Мещеряков выступал против перехода Артема Дзюбы в «Локомотив».

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«Дзюбе в “Зените” не давали играть, его пытались куда-то деть. Артем искал варианты, и мы с ним это обсуждали. Он согласился, но нам просто не дали осуществить сделку. Мы с Семиным были за, но другие члены трансферного комитета были против. Один из них озвучил позицию всех остальных. Это Мещеряков, он был против перехода. Тогда у Дзюбы с Кокориным была история, когда они показывали усы. Анатолия это смутило. Он сказал: “Имидж у него плохой”», — рассказал Геркус в выпуске Youtube-шоу «ФУХ».

«Разбирается ли Мещеряков в футболе? Думаю, что нет. Когда он начинает что-то говорить… Его аргументы всегда нефутбольные и не носят футбольный характер: дорого, дешево, имидж плохой… Про футбольные качества он никогда не говорит», — добавил Геркус.

В январе 2018 года Дзюба перешел на правах аренды в тульский «Арсенал».

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