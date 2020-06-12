Бывший гендир «Локомотива» о Мещерякове: Он не разбирается в футболе

«Дзюбе в “Зените” не давали играть, его пытались куда-то деть. Артем искал варианты, и мы с ним это обсуждали. Он согласился, но нам просто не дали осуществить сделку. Мы с Семиным были за, но другие члены трансферного комитета были против. Один из них озвучил позицию всех остальных. Это Мещеряков, он был против перехода. Тогда у Дзюбы с Кокориным была история, когда они показывали усы. Анатолия это смутило. Он сказал: “Имидж у него плохой”», — рассказал Геркус в выпуске Youtube-шоу «ФУХ».