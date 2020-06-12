Бывший гендир «Локомотива» о Мещерякове: Он не разбирается в футболе
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус выступил с критикой председателя совета директоров московского клуба Анатолия Мещерякова.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус выступил с критикой председателя совета директоров московского клуба Анатолия Мещерякова.
По словам Геркуса, Мещеряков выступал против перехода Артема Дзюбы в «Локомотив».
«Дзюбе в “Зените” не давали играть, его пытались
«Разбирается ли Мещеряков в футболе? Думаю, что нет. Когда он начинает
В январе 2018 года Дзюба перешел на правах аренды в тульский «Арсенал».