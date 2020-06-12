«Зенит» и ЦСКА провели товарищеские матчи. И в субботу сыграют новые

Обе команды не анонсировали проведение этих встреч и не стали сообщать результаты. Перед играми соперники первой и пятой команд премьер-лиги прошли тесты на коронавирус.

В субботу, 13 июня, ЦСКА и «Зенит» собираются сыграть с «Арсеналом» и «Уфой» соответственно.