«Зенит» и ЦСКА провели товарищеские матчи. И в субботу сыграют новые
Как стало известно «СЭ», в среду «Зенит» провел товарищеский матч с «Оренбургом», а ЦСКА встретился с «Родиной» (8-е место зоны «Запад» ПФЛ).
Как стало известно «СЭ», в среду «Зенит» провел товарищеский матч с «Оренбургом», а ЦСКА встретился с «Родиной» (8-е место зоны «Запад» ПФЛ).
Обе команды не анонсировали проведение этих встреч и не стали сообщать результаты. Перед играми соперники первой и пятой команд
В субботу, 13 июня, ЦСКА и «Зенит» собираются сыграть с «Арсеналом» и «Уфой» соответственно.
Через неделю, 20 июня, в первом туре чемпионата России после возобновления