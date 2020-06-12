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18:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» и ЦСКА провели товарищеские матчи. И в субботу сыграют новые

Как стало известно «СЭ», в среду «Зенит» провел товарищеский матч с «Оренбургом», а ЦСКА встретился с «Родиной» (8-е место зоны «Запад» ПФЛ).

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Обе команды не анонсировали проведение этих встреч и не стали сообщать результаты. Перед играми соперники первой и пятой команд премьер-лиги прошли тесты на коронавирус.

В субботу, 13 июня, ЦСКА и «Зенит» собираются сыграть с «Арсеналом» и «Уфой» соответственно.

Через неделю, 20 июня, в первом туре чемпионата России после возобновления красно-синие примут сине-бело-голубых на «ВЭБ Арене».

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