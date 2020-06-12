Доменико Тедеско сравнил «Спартак» с топ-клубами Германии и Италии

Источник: Спорт-Экспресс

— В России другая культура, другой футбол. По силе и эмоциям топ-клубы РПЛ можно сравнить с топ-клубами Германии или Италии. «Спартак» — мегаклуб, в котором работает 500 сотрудников. Сопоставимо с «Шальке». Фанаты страстные, по-южному эмоциональные — это мне очень нравится. А еще я учу русский…

— Правда? Он стал бы седьмым языком, которым вы овладели…