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18:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Доменико Тедеско сравнил «Спартак» с топ-клубами Германии и Италии

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сравнил команду с ведущими клубами Италии и Германии.

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Источник: Спорт-Экспресс

— В России другая культура, другой футбол. По силе и эмоциям топ-клубы РПЛ можно сравнить с топ-клубами Германии или Италии. «Спартак» — мегаклуб, в котором работает 500 сотрудников. Сопоставимо с «Шальке». Фанаты страстные, по-южному эмоциональные — это мне очень нравится. А еще я учу русский…

— Правда? Он стал бы седьмым языком, которым вы овладели…

— Правда, я занимаюсь, пусть и без учителя. Но потребуется время — язык совершенно не похож на те, которые уже знаю. Практически все слова не имеют ничего общего со словами романской группы. А еще там столько согласных…, — cказал Тедеско немецкому изданию WAZ.

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