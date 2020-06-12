Доменико Тедеско сравнил «Спартак» с топ-клубами Германии и Италии
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сравнил команду с ведущими клубами Италии и Германии.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сравнил команду с ведущими клубами Италии и Германии.
— В России другая культура, другой футбол. По силе и эмоциям
— Правда? Он стал бы седьмым языком, которым вы овладели…
— Правда, я занимаюсь, пусть и без учителя. Но потребуется время — язык совершенно не похож на те, которые уже знаю. Практически все слова не имеют ничего общего со словами романской группы. А еще там столько согласных…, — cказал Тедеско немецкому изданию WAZ.