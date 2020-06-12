Кокорин рассказал, почему перешел в «Анжи» в 2013 году

Источник: Спорт РИА Новости

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий День рождения отмечает форвард «Зенита».

Кокорин перешел из московского «Динамо» в «Анжи» в июле 2013 года, но не успел провести ни одной игры за махачкалинский клуб и через месяц вернулся в «Динамо».

«Мне сделал предложение новый клуб. В этом клубе играли мои любимые футболисты. Мне с детства нравился Роберто Карлос. До этого видел его и Это'о только по телевизору. Хотел попробовать, что бывает, когда тренируешься на их уровне», — сказал Кокорин в прямом эфире на канале экс-футболиста киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александра Алиева в YouTube.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Q50eRBR44Zc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.