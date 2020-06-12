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21:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кокорин рассказал, почему перешел в «Анжи» в 2013 году

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 июн — РИА Новости, Сергей Яременко. Нападающий Александр Кокорин рассказал, что переходил в махачкалинский «Анжи» летом 2013 года, чтобы оказаться в одной команде со своими любимыми футболистами — Роберто Карлосом и Самюэлем Это’о.

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Источник: Спорт РИА Новости
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День рождения отмечает форвард «Зенита».

Кокорин перешел из московского «Динамо» в «Анжи» в июле 2013 года, но не успел провести ни одной игры за махачкалинский клуб и через месяц вернулся в «Динамо».

«Мне сделал предложение новый клуб. В этом клубе играли мои любимые футболисты. Мне с детства нравился Роберто Карлос. До этого видел его и Это'о только по телевизору. Хотел попробовать, что бывает, когда тренируешься на их уровне», — сказал Кокорин в прямом эфире на канале экс-футболиста киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александра Алиева в YouTube.

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«Вложив кучу денег, “Анжи” за два-три года дошел до финала Кубка России. Я верил, что они могут выиграть чемпионат. В первую очередь я хотел стать чемпионом России. Мне казалось, что “Динамо” не готово к такому. Искал команду, которая будет бороться за чемпионство», — добавил Кокорин.

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