Кокорин рассказал о влиянии тюрьмы на отношение к родным и близким

Источник: РИА "Новости"

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий 7 октября 2018 года, после матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар», Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из Санкт-Петербурга в Москву на празднование 10-летия дружбы. Следующим утром они стали участниками двух драк, попали под суд и получили реальные сроки.

По словам россиянина, тюрьма его ничему не научила, но там он осознал, что нужно ценить родных и близких, так как в той ситуации они пострадали больше всех. «Жизнь может измениться в одно мгновение. В нашей стране такое может коснуться любого, лишний раз нужно делать все аккуратненько», — добавил Кокорин.

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До паузы в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ) Кокорин провел четыре матча и забил три мяча в составе «Сочи». Турнир должен возобновиться 19 июня.