СМИ: «Зенит» заинтересован в приобретении футболиста «Ривер Плейта» Борре
ТАСС, 13 июня.
ТАСС, 13 июня.
О подробностях возможного перехода 24-летнего футболиста не сообщается. В настоящее время в «Зените» выступает еще один игрок из Колумбии, полузащитник Вильмар Барриос.
Борре выступает за «Ривер Плейт» с 2017 года, ранее он был игроком испанских «Атлетико» и «Вильярреала». В сезоне-2019/20 чемпионата Аргентины форвард провел 20 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал две результативные передачи, вместе с командой завоевав серебряные медали чемпионата Аргентины и став лучшим бомбардиром турнира.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, который прерван