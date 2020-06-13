СМИ: «Зенит» заинтересован в приобретении футболиста «Ривер Плейта» Борре

О подробностях возможного перехода 24-летнего футболиста не сообщается. В настоящее время в «Зените» выступает еще один игрок из Колумбии, полузащитник Вильмар Барриос.

Борре выступает за «Ривер Плейт» с 2017 года, ранее он был игроком испанских «Атлетико» и «Вильярреала». В сезоне-2019/20 чемпионата Аргентины форвард провел 20 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал две результативные передачи, вместе с командой завоевав серебряные медали чемпионата Аргентины и став лучшим бомбардиром турнира.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, который прерван из-за пандемии коронавируса. В первом матче после паузы команда из Санкт-Петербурга 20 июня в гостях сыграет с московским ЦСКА, встреча начнется в 19:00 мск.