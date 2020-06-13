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13:24 (мск), источник: ТАСС

ФК «Тамбов» погасит долги за использование «Мордовии-Арены» 16—17 июня

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб «Тамбов» погасит задолженность перед ФГУП «Спорт-Инжиниринг» за использование «Мордовии-Арены» в качестве домашнего стадиона на матчах сезона-2019/20 Тинькофф — Российской премьер-лиги 16—17 июня. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

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Источник: РИА "Новости"

«Деньги нам выделили, сейчас они должны до нас дойти, мы все погасим во вторник-среду в то же время, как пройдем лицензирование. Размер задолженности составляет 16 млн рублей», — сказал Худяков.

«Тамбов» проводил матчи на «Мордовии-Арене», построенной к чемпионату мира, из-за реконструкции собственного домашнего стадиона. Арбитражный суд Тамбовской области 12 мая постановил назначить на 15 июня судебное разбирательство по взысканию с клуба задолженности в размере 17 млн рублей перед «Спорт-Инжинирингом», который являлся управляющей компанией арены.

Оставшиеся домашние матчи сезона «Тамбов» проведет в Нижнем Новгороде на одноименной арене. В турнирной таблице чемпионата России «Тамбов» располагается на 11-й строчке, набрав 25 очков в 22 встречах. В первом туре после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, «Тамбов» на выезде сыграет с «Уфой» 21 июня, встреча начнется в 15:00 мск.

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