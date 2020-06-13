ФК «Тамбов» погасит долги за использование «Мордовии-Арены» 16—17 июня

Источник: РИА "Новости"

«Деньги нам выделили, сейчас они должны до нас дойти, мы все погасим во вторник-среду в то же время, как пройдем лицензирование. Размер задолженности составляет 16 млн рублей», — сказал Худяков.

«Тамбов» проводил матчи на «Мордовии-Арене», построенной к чемпионату мира, из-за реконструкции собственного домашнего стадиона. Арбитражный суд Тамбовской области 12 мая постановил назначить на 15 июня судебное разбирательство по взысканию с клуба задолженности в размере 17 млн рублей перед «Спорт-Инжинирингом», который являлся управляющей компанией арены.