Новый тренерский штаб «Локомотива» во главе с Николичем приступил к тренировкам

Помимо Николича , к тренировкам также приступили его ассистенты Горан Басарич и Радойе Смилянич. По прибытии в Россию тренеры должны были пройти двухнедельный карантин.

«Я очень счастлив находиться с вами здесь, сейчас мы не будем много говорить о наших предстоящих задачах. У нас простая задача: нам надо попасть в Лигу чемпионов», — сказал Николич при встрече с командой.