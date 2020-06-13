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14:51 (мск), источник: ТАСС

Новый тренерский штаб «Локомотива» во главе с Николичем приступил к тренировкам

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Новый главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич вместе со своим штабом присоединился к тренировкам команды на базе в Баковке. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Помимо Николича, к тренировкам также приступили его ассистенты Горан Басарич и Радойе Смилянич. По прибытии в Россию тренеры должны были пройти двухнедельный карантин.

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«Я очень счастлив находиться с вами здесь, сейчас мы не будем много говорить о наших предстоящих задачах. У нас простая задача: нам надо попасть в Лигу чемпионов», — сказал Николич при встрече с командой.

На посту главного тренера «Локомотива» Николич сменил Юрия Семина, чей контракт завершился 31 мая.

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Сезон-2019/20 в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня, 21 июня «Локомотив» примет «Оренбург», встреча начнется в 17:30 мск. Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице после 22 туров, набрав 41 очко. Отставание от занимающего первую строчку петербургского «Зенита» составляет девять очков.

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Лидер начал с нулей
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