«Ахмат» будет продавать билеты на оставшиеся матчи сезона РПЛ только в интернете
МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Билеты на оставшиеся домашние встречи «Ахмата» в Тинькофф — Российской
МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Билеты на оставшиеся домашние встречи «Ахмата» в Тинькофф — Российской
Исполком Российского футбольного союза 9 июня утвердил регламент и календарь оставшихся игр турнира. «Ахмат» 26 июня примет «Сочи», 4 июля — ЦСКА и 11 июля — «Зенит». На матчи смогут попасть 10% зрителей от общей вместимости стадиона.
«Билеты на эти игры будут продаваться через
После 22 туров «Ахмат» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, в активе клуба 20 очков. Отставание от 14-го места, гарантирующего право на выступление в РПЛ в следующем сезоне, составляет три очка.