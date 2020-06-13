«Ахмат» будет продавать билеты на оставшиеся матчи сезона РПЛ только в интернете

«Билеты на эти игры будут продаваться через онлайн-сервис, не в кассах стадиона. Владельцев абонементов — считанное количество, они смогут попасть на матчи. Билеты у нас недорогие, люди знают, что спокойно могут купить их непосредственно перед играми, поэтому такого спроса на абонементы нет», — сообщили в пресс-службе.