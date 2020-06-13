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15:23 (мск), источник: ТАСС

Повторные тесты не выявили заражения коронавирусом в футбольном клубе «Уфа»

ТАСС, 13 июня. Футболисты, тренерский штаб и персонал «Уфы» сдали повторные тесты на наличие коронавируса и антитела. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Результаты тестов не выявили случаев заражения в составе клуба. Отмечается, что перед первым матчем после возобновления чемпионата команда вновь будет протестирована.

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Сезон-2019/20 в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение о возобновлении турнира с 19 июня. «Уфа» после 22 туров идет девятой в турнирной таблице, набрав 27 очков. 21 июня команда примет «Тамбов».

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