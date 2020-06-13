Повторные тесты не выявили заражения коронавирусом в футбольном клубе «Уфа»
ТАСС, 13 июня. Футболисты, тренерский штаб и персонал «Уфы» сдали повторные тесты на наличие коронавируса и антитела. Об этом сообщает
ТАСС, 13 июня. Футболисты, тренерский штаб и персонал «Уфы» сдали повторные тесты на наличие коронавируса и антитела. Об этом сообщает
Результаты тестов не выявили случаев заражения в составе клуба. Отмечается, что перед первым матчем после возобновления чемпионата команда вновь будет протестирована.
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