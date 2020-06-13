«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к полузащитнику «Ростова» Норманну
«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к полузащитнику «Ростова» Матиасу Норманну, сообщает Daily Express.
«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к полузащитнику «Ростова» Матиасу Норманну, сообщает Daily Express.
По информации источника, «красные дьяволы» находятся в поисках центрального полузащитника, а 24-летний норвежец входит в список кандидатов. Норманн играл под руководством нынешнего главного тренера «МЮ» Уле Гуннара Сульшера в 2017 и 2018 году, когда тот возглавлял «Мольде». Источник сообщает, что «Ростов» будет готов отпустить Норманна за сумму около 15 миллионов фунтов.
Ранее, в январе этого года в СМИ появлялась информация об интересе «МЮ» к норвежскому полузащитнику ростовчан.
Норманн провел за «Ростов» 19 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи.