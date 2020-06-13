«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к полузащитнику «Ростова» Норманну

По информации источника, «красные дьяволы» находятся в поисках центрального полузащитника, а 24-летний норвежец входит в список кандидатов. Норманн играл под руководством нынешнего главного тренера «МЮ» Уле Гуннара Сульшера в 2017 и 2018 году, когда тот возглавлял «Мольде». Источник сообщает, что «Ростов» будет готов отпустить Норманна за сумму около 15 миллионов фунтов.