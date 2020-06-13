Булыкин: Тренеры «Локомотива» помогут Николичу на матче с «Оренбургом»

Источник: РИА "Новости"

Николич 1 июня сменил в должности главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. В субботу сербский специалист присоединился к команде на базе в подмосковной Баковке после отбытия карантина.

«Проблема ли то, что Николич присоединился к команде только сейчас? В штабе есть ребята, которые могут подсказать Николичу — Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Заур Хапов, Саркис Оганесян, Сергей Алексеев. Главный тренер посмотрит, кто в какой форме находится, и уже выберет оптимальный состав на игру», — сказал Булыкин по телефону.

«Понятное дело, что перерыв будет для всех команд проблемой, но посмотрим, кто как справится. Но командам высокого уровня это не должно помешать показывать хороший футбол», — добавил он.