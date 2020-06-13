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Булыкин: Тренеры «Локомотива» помогут Николичу на матче с «Оренбургом»

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Сергей Фукс. Члены тренерского штаба московского «Локомотива» дадут советы Марко Николичу по выбору состава команды на первый после перерыва матч чемпионата России по футболу против «Оренбурга», сказал РИА Новости советник генерального директора «красно-зеленых» Дмитрий Булыкин.

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Источник: РИА "Новости"

Николич 1 июня сменил в должности главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. В субботу сербский специалист присоединился к команде на базе в подмосковной Баковке после отбытия карантина.

«Проблема ли то, что Николич присоединился к команде только сейчас? В штабе есть ребята, которые могут подсказать Николичу — Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Заур Хапов, Саркис Оганесян, Сергей Алексеев. Главный тренер посмотрит, кто в какой форме находится, и уже выберет оптимальный состав на игру», — сказал Булыкин по телефону.

«Понятное дело, что перерыв будет для всех команд проблемой, но посмотрим, кто как справится. Но командам высокого уровня это не должно помешать показывать хороший футбол», — добавил он.

Чемпионат России возобновится после паузы, вызванной пандемией коронавируса, 19 июня. «Локомотив» 21 июня примет «Оренбург». После 22 туров железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, на 9 очков отставая от санкт-петербургского «Зенита».

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