Минус три чемпиона мира и супертитулованный русский защитник. Кого мы не увидим после рестарта

Источник: РИА "Новости"

Растянувшийся из-за пандемии коронавируса сезон внес свои коррективы в трансферный рынок.

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У некоторых игроков контракты или арендные соглашения были рассчитаны до конца мая, когда чемпионат уже должен был завершиться. На данный момент набралось уже 15 футболистов, которым уже не суждено выйти на поле в текущем сезоне по причине его приостановки на три месяца.

Адиль Рами («Сочи»)

Сезон-2019/20: 0 матчей.

Трансферная стоимость: 1,2 млн €.

Источник: РИА

Француза называют легендой «Сочи». Такой же легендой «Спартака» в свое время стал Джон Терри.

Источник: Матч ТВ

Если англичанин отказался от контракта в самый последний момент, то бывший бойфренд Памелы Андерсон подписал с сочинцами полугодичное соглашение.

Предыдущий год он непонятно чем занимался в Турции (всего один матч за все время в «Фенербахче»). Не совсем ясно, зачем кроме пиара понадобился «Сочи» забивший на футбол чемпион мира. Зато мы узнали, что у «Рами с Памелой Андерсон было по 12 раз за ночь». Этой ценной информацией француз поделился с командой, а Александр Кокорин обнародовал шокирующий факт в эфире YouTube-канала «Кент».

За карьерой бывшего игрока «Валенсии» и «Милана» в «Сочи» любопытно проследить по заголовкам новостей. Француз, напомним, приехал в Россию с травмой.

22 февраля. «Сочи» заявил Рами в РПЛ

«Сочи» заявил Рами в РПЛ 1 марта. Рами чувствует себя лучше, но не знает, когда вернется на поле

Рами чувствует себя лучше, но не знает, когда вернется на поле 6 апреля. Владимир Федотов: «Когда колено Рами вылечили, возник спазм на другой ноге».

Владимир Федотов: «Когда колено Рами вылечили, возник спазм на другой ноге». 25 апреля. Пресс-атташе «Сочи»: «Рами хочет играть. Иначе какой смысл сюда приезжать?»

«Сочи»: «Рами хочет играть. Иначе какой смысл сюда приезжать?» 27 мая. Рами заявил, что клуб не платит ему зарплату. Он хочет покинуть «Сочи»

Рами заявил, что клуб не платит ему зарплату. Он хочет покинуть «Сочи» 28 мая. Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Клуб расторг с ним контракт

По контракту с «Сочи» 34-летний француз должен был получить за 5 месяцев 1 млн евро. Теперь за эти деньги игрок собирается судиться с российским клубом.

Бенедикт Хеведес («Локомотив»)

Сезон-2019/20: 18 матчей.

Трансферная стоимость: 3,5 млн €.

Источник: РИА

Два года назад чемпиона мира-2014 «Локо» купил за 5 млн евро, а теперь отпустил его совершенно бесплатно. Еще 5 млн — это зарплата немца за два года. Клуб, вставший на экономические рельсы, не собирался сохранять прежние условия, а сам Хеведес не горел желанием продолжать карьеру в России. Ситуация с коронавирусом ускорила процесс расставания: немец опасался возвращаться в Москву в разгар эпидемии.

— Бенедикт давно заявлял о своем желании быть ближе к семье, — Василий Кикнадзе прокомментировал расставание в интервью ТАСС. — Первый разговор на эту тему состоялся еще летом прошлого года. Он многое дал нашим молодым ребятам, помог команде завоевать два титула и добиваться высоких результатов. Мы расстались с Беней хорошими друзьями.

Комментатор «Матч ТВ» Александр Неценко к решению немца, который простился с болельщиками, записав видеосообщение, подобрал совсем другие слова:

— Трогательное видео? Спасибо ему, конечно, но он даже не вернулся. Видео он записал в Германии. Я тоже могу записать какое-нибудь видео для австралийцев. Что значит — нельзя возвращаться? У него был действующий контракт, камон, другие люди вернулись же. По факту Хеведес еще был игроком клуба, шесть десятков легионеров приехали, а он видео записал. Ну спасибо, дружище. Ты сколько здесь денег заработал? Не за одну копейку же играл. Можно было как-то более уважительно расстаться с клубом? Но это субъективная точка зрения.

Хеведес наряду с Чорлукой в этом сезоне был самым используемым игроком центра обороны: он отыграл 18 матчей в РПЛ и еще 6 в ЛЧ.

«Локомотив» потерял очень качественно бойца, которого в оставшихся матчах, по всей видимости, заменят Мурило или Кверквелия.

Андре Шюррле («Спартак»)

Сезон-2019/20: 13 матчей, 1 гол, 2 передачи.

Трансферная стоимость: 6,5 млн €.

Источник: РИА

Автор голевой передачи в финальном матче ЧМ-2014 сверкнул в самом начале сезона, превратил Георгия Черданцева в своего персонального фаната, но затем резко потух. И дело тут не только в твитах популярного комментатора, которые в народе считаются черной меткой для любого футболиста.

В августе Шюррле был хорош: оформил 1+1 с «Ахматом», сделал ассист в дерби с ЦСКА и зажигал в квалификации ЛЕ против «Туна». Но потом как отрезало. Андре с каждым матчем был все менее заметен, потом его настигла простуда, трудный набор формы, а затем травма лодыжки. 1 млн евро за аренду и 3,3 млн оклада оказались потрачены максимально нерационально, хотя у Томаса Цорна свое мнение:

— Для «Спартака» сделка была благоприятной, потому что это аренда без обязательного выкупа, во время которой мы могли оценить футболиста в деле, — сказал Цорн «Спорт-Экспрессу». — Шюррле помог адаптироваться молодым иностранцам, которых приобрели летом. Знаю, что и Зелимхан Бакаев, мечтающий о выступлениях в больших европейских клубах, много общался с Андре о том, как устроен футбол в Европе, спрашивал совета. С точки зрения бренда «Спартака» приход Шюррле дал нам внимание в зарубежных СМИ. Да и насколько помню, в нашем официальном магазине майка Андре — самая продаваемая.

С Цорном точно можно согласиться в одном: хорошо, что «Спартак» прошлым летом не заключал долгосрочный контракт с Шюррле и не выкупил его у «Боруссии» за полную трансферную стоимость. Леонид Федун, в отличие от генерального директора, за сглаживащими формулировками прятаться не стал:

— С финансовой точки зрения это провал. Скрывать тут нечего. Но в футболе всегда присутствует риск.

Александр Анюков («Крылья Советов»)

Сезон-2019/20: 18 матчей.

Источник: РИА

В свои 37 лет Анюков не наигрался в футбол. Даже после чемпионского сезона в «Зените» он решил еще годик поутюжить свою правую бровку. Правда, уже в родной Самаре. Красивый жест и красивое завершение карьеры. Ветеран в «Крыльях» точно не был свадебным генералом и честно отработал годичный контракт. Пятикратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008 честно отпахал за «Крылья». Божович ставил его в состав не за былые заслуги — Анюков был актуален и полезен, несмотря на почтенный возраст.

— Мои родители, семья, близкие и особенно отец (царствие ему небесное) были рады, что я заканчиваю профессиональную карьеру именно дома, в Самаре, — там где ее и начинал. Я счастлив, что так произошло. Был рад вновь стать частью «Крыльев» и делать то, что я люблю больше всего: играть в футбол, — сказал Анюков на прощание.

Сезон ветеран решил не доигрывать (контракт закончился 31 мая) и завершил карьеру за 8 туров до его финиша. Кейс Анюкова уникален: он был отдан в аренду «Крыльям», будучи тренером «Зенита».

Теперь Александр вернулся в Петербург, где присоединится к тренерскому штабу Семака.

Джордже Деспотович («Оренбург»)

Сезон-2019/20: 20 матчей, 8 голов.

Трансферная стоимость: 2,2 млн €.

Источник: РИА "Новости"

Серб настрелял почти треть голов «Оренбурга» в этом сезоне. Среди легионеров только трое забивали чаще него — Шомуродов, Азмун и Крыховяк. Все они считаются звездами РПЛ, Джорджевич же, несмотря на свою результативность, такого статуса пока не имеет.

Тем не менее 8 голов за 20 матчей в премьер-лиге — уже неплохая строчка для профайла и будущего контракта. В мае появились слухи об интересе к Джорджевичу со стороны ЦСКА, который вынужден искать бюджетные варианты усиления. Контракт серба с «Оренбургом» истекал в мае, так что на трансфер 28-летнего форварда тратиться не пришлось бы. Только на зарплату и агентские. Но Виктор Ганчаренко сразу опроверг заинтересованность в Джордже.

Деспотович был хорош на уровне «Оренбурга», но готов ли он к выступлению за команды с другой тактической моделью и более высоким уровнем? Наш тактический аналитик Евгений Ломоносов объяснил, почему ведущие клубы не спешат подписывать серба.