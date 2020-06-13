«Спартак» провел первую тренировку на базе в Тушине

Как сообщает официальный сайт клуба, сегодня красно-белы провели тренировку на базе в Тушине после паузы, предоставленной по окончании 20-дневного сбора в Тарасовке.

Перед началом занятия спартаковцы сдали еще один тест на коронавирус. Кроме того, на стадионе и базе приняты все необходимые профилактические меры. В частности, при входе футболисты, тренерский штаб и персонал проходят через специальные дезинфицирующие тоннели.