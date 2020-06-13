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18:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» провел первую тренировку на базе в Тушине

«Спартак» возобновил подготовку к возобновлению сезона-2019/20.

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Источник: Спорт-Экспресс

Как сообщает официальный сайт клуба, сегодня красно-белы провели тренировку на базе в Тушине после паузы, предоставленной по окончании 20-дневного сбора в Тарасовке.

Главный тренер Доменико Тедеско провел тактическое занятие.

Перед началом занятия спартаковцы сдали еще один тест на коронавирус. Кроме того, на стадионе и базе приняты все необходимые профилактические меры. В частности, при входе футболисты, тренерский штаб и персонал проходят через специальные дезинфицирующие тоннели.

Для «Спартака» сезон возобновится 20 июня выездным матчем с «Арсеналом».

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