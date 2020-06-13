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18:56 (мск), источник: Sport24

Николич только сегодня провел первую тренировку. Цель на сезон — ЛЧ, но на подготовку к дебюту — всего 8 дней

У Марко уже проблемы.

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Источник: Sport24

Марко Николич наконец-то появился в Баковке.

Серб провел тренировку и представил тренерский штаб: в него вошли тренер по физподготовке Горан Басарич, аналитик Радойе Смилянич, а также помощники Семина: Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Саркис Оганесян, Заур Хапов и Сергей Алексеев. Юрий Батуренко, которого Илья Геркус называл важнейшим ассистентом Юрия Палыча, также покинул клуб.

— Я очень рад быть здесь, — сказал Николич. — Это совершенно новая жизнь, особенно после двух недель изоляции в отеле. Я счастлив наконец-то приехать в Баковку, познакомиться со всеми игроками, с работниками клуба и начать тренировочный процесс. Первые впечатления очень позитивные, но они не так важны. Важно, к чему мы придем 22 июля. Все мои мысли сейчас об этом. Впереди восемь матчей — восемь финалов. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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Серб говорил с командой по-английски, хотя учит русский с марта. «Понимаю, когда вы говорите по-русски медленно, — объяснил Николич. — Через два месяца буду говорить хорошо. Думаю, так».

Официально о назначении Марко объявили 14 мая, но в Москву серб прилетел только 30-го. Помешала не только пандемия, но и проблемы с документами — коучу долго не могли оформить разрешение на работу в России.

Все это время команду должен был готовить Пашинин, но Олег попал в больницу и вернулся только три дня назад. В итоге большую часть сборов «Локо» провел не только без главного тренера, но и без и. о.

Николич приступил к работе за восемь дней до первого матча (21 июня «Локо» сыграет с «Оренбургом»). Хотя Василий Кикнадзе объяснял: Семину не дали доработать сезон именно для того, чтобы избежать такой ситуации.

«Начиная 21 июня, мы должны закончить 22 июля. А с интервалом в неделю — 2 августа — начать следующий чемпионат, — пересказывал график босс «Локомотива». — Речь о каких бы то ни было сборах, знакомстве с коллективом, какой-то планомерной работе в эту неделю по определению идти не может. Мы в результате оказались вынуждены рассматривать вопрос прихода главного тренера сейчас — после окончания основного контракта Юрия Палыча Семина.

Еще одна проблема Николича — состав (который еще и нужно омолаживать). Пока Марко сидел на карантине, «Локо» разорвал контракт с Бенедиктом Хеведесом (он даже не прилетал в Москву). А на следующей неделе отпустит и Мацея Рыбуса — его в пятницу ждут в Стамбуле.

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Всего «Локо» планирует расстаться с 8 игроками, а трансферы на вход возможны после финиша сезона. И, очевидно, по его результатам. Хотя с Баделем и Йоветичем, которые точно не стыкуются с «омоложением» (одному 31, другому — 30), договариваются уже сейчас.

— Нам предстоит сыграть 8 важнейших матчей — только потом можно говорить о переходах, — рассказывал Николич Sport24. — В команде собраны отличные игроки. Конечно, ситуации с контрактами у всех разные, но сейчас мы все оказались в новых для себя условиях и должны к ним адаптироваться.

Хорошая новость для Марко — адаптироваться к новым условиям «Локо» все-таки будет при зрителях: на старте пустят 10% от заполняемости стадиона, дальше — возможно, 30%.

Плохая — команде это скорее помешает, чем поможет.

За всю карьеру Николич не провел ни одного финала с таким давлением, прессом и условиями. А теперь их восемь.

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