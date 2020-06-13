Николич только сегодня провел первую тренировку. Цель на сезон — ЛЧ, но на подготовку к дебюту — всего 8 дней
У Марко уже проблемы.
У Марко уже проблемы.
Марко Николич
Серб провел тренировку и представил тренерский штаб: в него вошли тренер по физподготовке Горан Басарич, аналитик Радойе Смилянич, а также помощники Семина: Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Саркис Оганесян, Заур Хапов и Сергей Алексеев. Юрий Батуренко, которого Илья Геркус называл важнейшим ассистентом Юрия Палыча, также покинул клуб.
— Я очень рад быть здесь, — сказал Николич. — Это совершенно новая жизнь, особенно после двух недель изоляции в отеле. Я счастлив
Серб говорил с командой
Официально о назначении Марко объявили 14 мая, но в Москву серб прилетел только 30-го. Помешала не только пандемия, но и проблемы с документами — коучу долго не могли оформить разрешение на работу в России.
Все это время команду должен был готовить Пашинин, но Олег попал в больницу и вернулся только три дня назад. В итоге большую часть сборов «Локо» провел не только без главного тренера, но и без и. о.
«Начиная 21 июня, мы должны закончить 22 июля. А с интервалом в неделю — 2 августа — начать следующий чемпионат, — пересказывал график босс «Локомотива». — Речь о каких бы то ни было сборах, знакомстве с коллективом,
Еще одна проблема Николича — состав (который еще и нужно омолаживать). Пока Марко сидел на карантине, «Локо» разорвал контракт с Бенедиктом Хеведесом (он даже не прилетал в Москву). А на следующей неделе отпустит и Мацея Рыбуса — его в пятницу ждут в Стамбуле.
Всего «Локо» планирует расстаться с 8 игроками, а трансферы на вход возможны после финиша сезона. И, очевидно, по его результатам. Хотя с Баделем и Йоветичем, которые точно не стыкуются с «омоложением» (одному 31, другому — 30), договариваются уже сейчас.
— Нам предстоит сыграть 8 важнейших матчей — только потом можно говорить о переходах, — рассказывал Николич Sport24. — В команде собраны отличные игроки. Конечно, ситуации с контрактами у всех разные, но сейчас мы все оказались в новых для себя условиях и должны к ним адаптироваться.
Хорошая новость для Марко — адаптироваться к новым условиям «Локо»
Плохая — команде это скорее помешает, чем поможет.
За всю карьеру Николич не провел ни одного финала с таким давлением, прессом и условиями. А теперь их восемь.