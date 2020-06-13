Футболисты ЦСКА проиграли тульскому «Арсеналу» в контрольном матче
Футболисты московского ЦСКА проиграли тульскому «Арсеналу» в контрольном матче.
Футболисты московского ЦСКА проиграли тульскому «Арсеналу» в контрольном матче.
Встреча проходила в Москве на стадионе «красно-синих» в закрытом режиме и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Арсенала».
Чемпионат России возобновится после паузы, вызванной пандемией коронавируса, 19 июня. В матчах 23-го тура «Арсенал» 20 июня примет столичный «Спартак», а ЦСКА 21 июня в Москве встретится с петербургским «Зенитом».