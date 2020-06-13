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18:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты ЦСКА проиграли тульскому «Арсеналу» в контрольном матче

Футболисты московского ЦСКА проиграли тульскому «Арсеналу» в контрольном матче.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча проходила в Москве на стадионе «красно-синих» в закрытом режиме и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Арсенала».

Чемпионат России возобновится после паузы, вызванной пандемией коронавируса, 19 июня. В матчах 23-го тура «Арсенал» 20 июня примет столичный «Спартак», а ЦСКА 21 июня в Москве встретится с петербургским «Зенитом».

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