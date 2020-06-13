Голы Заболотного и Кокорина помогли «Сочи» разгромить «Краснодар»

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 13 июня, в товарищеском матче «Краснодар» проиграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе краснодарцев и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей, сообщает пресс-служба «Краснодара».

Голы в составе «Сочи» забивали Антон Заболотный, Андрей Мостовой, Александр Кокорин (с пенальти) и Кирилл Заика. «Краснодар» отыграл один мяч после удара Вандерсона с одиннадцатиметровой отметки. Матч проходил при пустых трибунах, в закрытом режиме, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и положений регламента возобновления чемпионата.