Футболисты «Крыльев Советов» и «Рубина» провели второй товарищеский матч за неделю
МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты «Крыльев Советов» и «Рубина» в рамках подготовки к возобновлению Тинькофф — Российской
МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты «Крыльев Советов» и «Рубина» в рамках подготовки к возобновлению Тинькофф — Российской
«Крылья Советов» 19 июня в 23-м туре чемпионата России сыграют на своем поле с «Ахматом». «Рубин» 20 июня в Екатеринбурге сыграет с «Уралом».
«Игра проходила в закрытом режиме на “Самаре-Арене” и завершилась со счетом 1:1. Обе команды не забили пенальти. В нашей команде забил Никита Чернов», — сообщили в
После этого матча еще тайм провели резервные составы команд. Ранее «Крылья Советов» и «Рубин» провели контрольный матч 8 июня на «Ак Барс Арене» в Казани, игра между основными составами закончилась со счетом 1:1.