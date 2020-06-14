Футболисты «Крыльев Советов» и «Рубина» провели второй товарищеский матч за неделю

Источник: РИА "Новости"

«Крылья Советов» 19 июня в 23-м туре чемпионата России сыграют на своем поле с «Ахматом». «Рубин» 20 июня в Екатеринбурге сыграет с «Уралом».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c5e537e83fe4a54945df" data-vnd="c5e537e83fe4a54945df" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c5e537e83fe4a54945df" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Игра проходила в закрытом режиме на “Самаре-Арене” и завершилась со счетом 1:1. Обе команды не забили пенальти. В нашей команде забил Никита Чернов», — сообщили в пресс-службе.