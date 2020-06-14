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13:01 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Крыльев Советов» и «Рубина» провели второй товарищеский матч за неделю

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты «Крыльев Советов» и «Рубина» в рамках подготовки к возобновлению Тинькофф — Российской премьер-лиги в субботу провели товарищеский матч, который завершился вничью со счетом 1:1. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе самарского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Крылья Советов» 19 июня в 23-м туре чемпионата России сыграют на своем поле с «Ахматом». «Рубин» 20 июня в Екатеринбурге сыграет с «Уралом».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Игра проходила в закрытом режиме на “Самаре-Арене” и завершилась со счетом 1:1. Обе команды не забили пенальти. В нашей команде забил Никита Чернов», — сообщили в пресс-службе.

После этого матча еще тайм провели резервные составы команд. Ранее «Крылья Советов» и «Рубин» провели контрольный матч 8 июня на «Ак Барс Арене» в Казани, игра между основными составами закончилась со счетом 1:1.

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