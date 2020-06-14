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17:50 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» обыграл «Тамбов» в товарищеском матче перед возобновлением чемпионата России

ТАСС, 14 июня. Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» со счетом 1:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве.

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Источник: https://twitter.com/fclokomotiv

Мяч на 61-й минуте забил Дмитрий Рыбчинский. Для «Локомотива» этот матч стал первым под руководством нового главного тренера Марко Николича. Сербский специалист и два его помощника прибыли в Россию в конце мая и находились на карантине, а к команде присоединились в субботу.

«Локомотив» провел второй товарищеский матч перед возобновлением чемпионата России, который был прерван из-за пандемии коронавируса. 7 июня железнодорожники сыграли вничью с московским «Динамо» со счетом 1:1.

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В матче не приняли участие игроки «Локомотива» — защитник Соломон Кверквелия, полузащитники Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей и Антон Миранчуки. Как сообщил директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо во время трансляции встречи на официальном канале клуба в YouTube, футболисты должны вернуться к тренировкам на следующей неделе. Также, по его словам, во вторник ожидается возвращение в общую группу вратаря Антона Коченкова, у которого ранее был выявлен коронавирус, игрок в субботу приступил к индивидуальным тренировкам.

В первом туре после возобновления Тинькофф — Российской премьер-лиги «Локомотив» 21 июня примет «Оренбург», «Тамбов» в тот же день в гостях сыграет с «Уфой».

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