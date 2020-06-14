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17:45 (мск), источник: Известия

Аршавин начнет работу в «Зените» с 1 августа

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин начнет свою работу в структуре футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга с 1 августа. Об этом 13 июня в своей Telegram-канале сообщил журналист Вячеслав Короткин.

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«39-летний Аршавин может занять нишу, которая стала свободной после ухода из клуба Вячеслава Малафеева — то есть в первую очередь будет отвечать за поиск новичков на внутреннем рынке. А если у Шавы (Аршавина. — Ред.) покатит, то в перспективе он рассматривается как кандидат на замену нынешнему спортивному директору Хавьеру Рибалте», — написал он.

Отмечается, что контракт Рибалты завершается в 2021 году, и если Аршавин проявит себя в роли селекционера, то в его пользу также сыграет тот факт, что он имеет авторитет в России и Европе, умение оценивать сильные и слабые стороны игроков, а также знание английского. Об этом же в своем Telegram-канале написал комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«С 1 августа Андрей Аршавин войдет в структуру Зенита. Клуб только что расстался с Вячеславом Малафеевым, но хочет приглашать своих легенд и дальше», — написал он.

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Аршавин является воспитанником петербургской футбольной школы «Смена». С 1999 года футболист выступал за «Зенит», откуда в январе 2009 года он перешел в лондонский «Арсенал». В 2013 году он вернулся в Петербург. В общей сложности в составе сине-бело-голубых он провел 283 игры, в которых забил 57 мячей.

Ранее 31 мая заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев объявил, что покидает клуб.

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