Оценено состояние вернувшегося в «Сочи» Кокорина
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о физическом состоянии форварда Александра Кокорина после выхода из самоизоляции. Его слова приводит Sport24 со ссылкой на эфир «Радио Маяк».
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о физическом состоянии форварда Александра Кокорина после выхода из самоизоляции. Его слова приводит Sport24 со ссылкой на эфир «Радио Маяк».
Федотов заявил, что вернувшийся в расположение клуба Кокорин находится в хорошей форме. «Мы верим, что возобновление сезона покажет, насколько Саша был профессионален», — добавил специалист.
Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды. Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил шансы на возвращение футболиста в команду. «Моя позиция не изменилась: был бы рад вновь видеть Сашу в нашей команде. Думаю, у него такие же чувства. Остальное покажет время», — заявил тренер.
При этом 19 мая Кокорин подписал новый контракт с
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