Оценено состояние вернувшегося в «Сочи» Кокорина

Источник: РИА "Новости"

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий 7 октября 2018 года, после матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар», Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из Санкт-Петербурга в Москву на празднование 10-летия дружбы. Следующим утром они стали участниками двух драк, попали под суд и получили реальные сроки.

Федотов заявил, что вернувшийся в расположение клуба Кокорин находится в хорошей форме. «Мы верим, что возобновление сезона покажет, насколько Саша был профессионален», — добавил специалист.

Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды. Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил шансы на возвращение футболиста в команду. «Моя позиция не изменилась: был бы рад вновь видеть Сашу в нашей команде. Думаю, у него такие же чувства. Остальное покажет время», — заявил тренер.

При этом 19 мая Кокорин подписал новый контракт с сине-бело-голубыми до конца сезона. Генеральный директор клуба Александр Медведев заметил, что клуб пошел на это, чтобы позволить форварду продолжить выступать в составе «Сочи».