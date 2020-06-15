Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Севилья
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал Сосьедад
Осасуна
11
Футбол. Зарубежный
14.06
Шальке-04
Байер
11
Футбол. Зарубежный
14.06
БАТЭ
Шахтер С
22
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал
Эйбар
31
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Гранада
Все события
Фоторепортажи
17Черный день российского футбола
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
10:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Оценено состояние вернувшегося в «Сочи» Кокорина

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о физическом состоянии форварда Александра Кокорина после выхода из самоизоляции. Его слова приводит Sport24 со ссылкой на эфир «Радио Маяк».

Наверх
Источник: РИА "Новости"
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий
7 октября 2018 года, после матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар», Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из Санкт-Петербурга в Москву на празднование 10-летия дружбы. Следующим утром они стали участниками двух драк, попали под суд и получили реальные сроки.

Федотов заявил, что вернувшийся в расположение клуба Кокорин находится в хорошей форме. «Мы верим, что возобновление сезона покажет, насколько Саша был профессионален», — добавил специалист.

Читайте также
Голы Заболотного и Кокорина помогли «Сочи» разгромить «Краснодар»

Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды. Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил шансы на возвращение футболиста в команду. «Моя позиция не изменилась: был бы рад вновь видеть Сашу в нашей команде. Думаю, у него такие же чувства. Остальное покажет время», — заявил тренер.

При этом 19 мая Кокорин подписал новый контракт с сине-бело-голубыми до конца сезона. Генеральный директор клуба Александр Медведев заметил, что клуб пошел на это, чтобы позволить форварду продолжить выступать в составе «Сочи».

Первый матч после возобновления розыгрыша Тинькофф Российской премьер-лиги «Сочи» проведет 19 июня с «Ростовом». Пауза в чемпионате была вызвана пандемией коронавируса.

Читайте также
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Популярная певица выложила фото топлес и получила выговор от матери
Жена Малкина заговорила о зависти россиян к американцам
Прибыл на станцию: Марко Николич начал работать с «Локомотивом»
«Реал» обыграл «Эйбар» в первом матче после рестарта сезона
Участник двух ЧМ по футболу умер из-за коронавируса
Мхитаряна хотят сделать частью громкой сделки «Арсенала»
Целая команда 30-летних игроков не может найти работу в КХЛ
Большая распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все
Черышев объяснил, чего не хватает матчам чемпионата Испании
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь