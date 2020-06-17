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11:01 (мск), источник: Известия

На вырост: как изменились футболисты РПЛ за время паузы

«Известия» помогут болельщикам узнать всех игроков после трехмесячного перерыва в чемпионате.

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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Пока в большинстве городов были закрыты барбершопы, футболистам вынужденно пришлось менять имидж. При этом наметились три тенденции. Две из них очевидные — игроки РПЛ отращивали волосы или, наоборот, стриглись коротко либо брились налысо. Но кое-кто начал экспериментировать с цветом волос — после паузы на поле выйдет сразу несколько новых блондинов. А вот бороды решились отрастить очень немногие. «Известия» подготовили подборку самых кардинальных смен имиджа среди игроков и тренеров РПЛ, чтобы болельщики смогли узнать их на футбольном поле. Главное, чтобы после открытия барбершопов спортсмены резко не изменились еще раз.

Смотрите нашу фотогалерею!

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