На вырост: как изменились футболисты РПЛ за время паузы

Пока в большинстве городов были закрыты барбершопы, футболистам вынужденно пришлось менять имидж. При этом наметились три тенденции. Две из них очевидные — игроки РПЛ отращивали волосы или, наоборот, стриглись коротко либо брились налысо. Но кое-кто начал экспериментировать с цветом волос — после паузы на поле выйдет сразу несколько новых блондинов. А вот бороды решились отрастить очень немногие. «Известия» подготовили подборку самых кардинальных смен имиджа среди игроков и тренеров РПЛ, чтобы болельщики смогли узнать их на футбольном поле. Главное, чтобы после открытия барбершопов спортсмены резко не изменились еще раз.