На вырост: как изменились футболисты РПЛ за время паузы
«Известия» помогут болельщикам узнать всех игроков после трехмесячного перерыва в чемпионате.
«Известия» помогут болельщикам узнать всех игроков после трехмесячного перерыва в чемпионате.
Пока в большинстве городов были закрыты барбершопы, футболистам вынужденно пришлось менять имидж. При этом наметились три тенденции. Две из них очевидные — игроки РПЛ отращивали волосы или, наоборот, стриглись коротко либо брились налысо. Но
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