Прибыл на станцию: Марко Николич начал работать с «Локомотивом»

Источник: fclm.ru

Сербский специалист Марко Николич, официально вступивший в должность главного тренера «Локомотива» 1 июня, наконец-то смог присоединиться к команде. Предыдущие две недели он провел в одном из московских отелей, соблюдая режим самоизоляции, так как только в конце мая прилетел в Россию. Николич познакомился с игроками лично, а уже через несколько дней ему предстоит провести первый официальный матч в РПЛ против «Оренбурга».

Конечно, было бы глупо говорить, что Марко Николич начинает работать с нуля. Слухи о том, что он возглавит «Локо», появились еще несколько месяцев назад. За это время 40-летний специалист, похоже, изучил и команду, и российский чемпионат. По словам наставника, у него была возможность дистанционно наблюдать за клубом с помощью ассистентов. Марко рассказал, что во время самоизоляции был в контакте с членами тренерского штаба Олегом Пашининым, Дмитрием Лоськовым, Сергеем Алексеевым, Саркисом Оганесяном и Зауром Хаповым.

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/cec4cfc6-ace2-4e20-8d85-fc8b875be40f?location=mail&brandsafety=&autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Николич vs Палыч / Федун заболел / Футбольный live Во время загрузки произошла ошибка.

— Не думаю, что после возобновления сезона «Локомотив» резко изменится, — сказал «Известиям» экс-защитник москвичей Дмитрий Сенников. — Даже не из-за того, что у тренера было не так много времени, а по причине достаточно короткой скамейки. Ну не уберет же Николич с поля Крыховяка или Миранчука. В нападении выбор не велик, да и в защите тоже. К тому же ушел Хеведес. Поэтому, мне кажется, не стоит ждать сейчас глобальных перемен.

Тем не менее сербский специалист впервые лично познакомился с игроками — фактически за неделю до возобновления сезона. Рестарт чемпионата назначен на 19 июня, а 21-го «Локомотив» сыграет свой первый официальный матч под руководством Николича. В рамках 23 тура соперником его новой команды станет один из аутсайдеров нынешнего сезона — «Оренбург».

Кажется, что новому главному тренеру «Локомотива» повезло с соперником. С учетом того, что во время паузы у «Оренбурга» сменился тренер, а также ушел лучший бомбардир Деспотович, складывается ощущение, что клуб уже сложил свои полномочия в текущем сезоне. Но это может быть обманчивое впечатление. И если «Локомотив» вдруг потеряет очки с таким соперником, то это будет очень болезненно. Экс-голкипер «железнодорожников» Руслан Нигматуллин

Сам Николич в интервью клубной пресс-службе заявил, что для него команда, которую он возглавляет, всегда является лучшей. И добавил, что впереди у «Локомотива» восемь финалов, а единственная цель коллектива — завоевать путевку в Лигу чемпионов на будущий сезон.

Для того чтобы гарантировать себе участие в групповом этапе ЛЧ, «железнодорожникам» нужно, как минимум, сохранить текущее второе место в РПЛ. Третья строчка даст «Локо» лишь путевку в квалификацию самого престижного клубного турнира Европы. При этом у клуба нулевой отрыв от «Краснодара», который сейчас идет третьим. У обеих команд по 41 баллу. Москвичи опережают «быков» лишь по дополнительным показателям.

— Настораживает тот факт, что у тренера было мало времени на адаптацию и знакомство с игроками, — заявил «Известиям» заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец. — Но, с другой стороны, «Локомотив» стабилен, у него много футболистов высокого уровня. Запаса инерции должно хватить на остаток сезона. Кроме того, может сыграть фактор прихода нового тренера. В таких ситуациях футболисты часто стремятся показать себя с лучшей стороны. В этом преимущество «Локо» перед остальными.

Кроме мотивирующей составляющей выступление Николича запомнилось еще тем, что он пытался говорить по-русски. У серба это получается весьма неплохо, но он пока что не готов обходиться без переводчика. Марко обещает, что через два месяца сумеет освоить новый для себя язык.