Прибыл на станцию: Марко Николич начал работать с «Локомотивом»
Через неделю сербскому специалисту предстоит дебютный матч в РПЛ.
Через неделю сербскому специалисту предстоит дебютный матч в РПЛ.
Сербский специалист Марко Николич, официально вступивший в должность главного тренера «Локомотива» 1 июня,
Конечно, было бы глупо говорить, что Марко Николич начинает работать с нуля. Слухи о том, что он возглавит «Локо», появились еще несколько месяцев назад. За это время 40-летний специалист, похоже, изучил и команду, и российский чемпионат. По словам наставника, у него была возможность дистанционно наблюдать за клубом с помощью ассистентов. Марко рассказал, что во время самоизоляции был в контакте с членами тренерского штаба Олегом Пашининым, Дмитрием Лоськовым, Сергеем Алексеевым, Саркисом Оганесяном и Зауром Хаповым.
— Не думаю, что после возобновления сезона «Локомотив» резко изменится, — сказал «Известиям»
Тем не менее сербский специалист впервые лично познакомился с игроками — фактически за неделю до возобновления сезона. Рестарт чемпионата назначен на 19 июня, а 21-го «Локомотив» сыграет свой первый официальный матч под руководством Николича. В рамках 23 тура соперником его новой команды станет один из аутсайдеров нынешнего сезона — «Оренбург».
Кажется, что новому главному тренеру «Локомотива» повезло с соперником. С учетом того, что во время паузы у «Оренбурга» сменился тренер, а также ушел лучший бомбардир Деспотович, складывается ощущение, что клуб уже сложил свои полномочия в текущем сезоне. Но это может быть обманчивое впечатление. И если «Локомотив» вдруг потеряет очки с таким соперником, то это будет очень болезненно.
Сам Николич в интервью клубной
Для того чтобы гарантировать себе участие в групповом этапе ЛЧ, «железнодорожникам» нужно, как минимум, сохранить текущее второе место в РПЛ. Третья строчка даст «Локо» лишь путевку в квалификацию самого престижного клубного турнира Европы. При этом у клуба нулевой отрыв от «Краснодара», который сейчас идет третьим. У обеих команд по 41 баллу. Москвичи опережают «быков» лишь по дополнительным показателям.
— Настораживает тот факт, что у тренера было мало времени на адаптацию и знакомство с игроками, — заявил «Известиям» заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец. — Но, с другой стороны, «Локомотив» стабилен, у него много футболистов высокого уровня. Запаса инерции должно хватить на остаток сезона. Кроме того, может сыграть фактор прихода нового тренера. В таких ситуациях футболисты часто стремятся показать себя с лучшей стороны. В этом преимущество «Локо» перед остальными.
Кроме мотивирующей составляющей выступление Николича запомнилось еще тем, что он пытался говорить
Николич подписал с «Локомотивом» двухлетний контракт. До переезда в Россию его главными достижениями в статусе главного тренера были победы с «Партизаном» в чемпионате и Кубке Сербии 2017 года, а также выигрыши золотых медалей первенства Венгрии-2018 и Кубка Венгрии-2019 с местным «МОЛ Фехерваром».