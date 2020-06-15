Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Севилья
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Гранада
Футбол. Зарубежный
14.06
Шальке-04
Байер
11
Футбол. Зарубежный
14.06
БАТЭ
Шахтер С
22
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал
Эйбар
31
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал Сосьедад
Осасуна
11
Все события
Фоторепортажи
10Тот самый матч: Франция — Россия — 2:3
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
13:07 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» продлил контракт с футболистом Бергом на один год

ТАСС, 15 июня. Футбольный клуб «Краснодар» продлил контракт со шведским нападающим Маркусом Бергом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх

Новое соглашение с 33-летним форвардом рассчитано до 30 июня 2021 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Берг перешел в «Краснодар» летом 2019 года, в составе российской команды он провел 26 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Кроме того, «Краснодар» продлил контракт с вратарем Станиславом Крицюком до окончания текущего сезона. Соглашение с 29-летним голкипером истечет 31 июля 2020 года. За «Краснодар» Крицюк выступает с 2016 года, он провел за команду 72 матча, в которых пропустил 63 гола.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сезон-2019/20 Тинькофф — Российской премьер-лиги был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 22 туров. «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко, по дополнительным показателям уступая московскому «Локомотиву» и проигрывая девять очков санкт-петербургскому «Зениту». В первом туре после возобновления чемпионата «Краснодар» 21 июня примет московское «Динамо», встреча начнется в 20:00 мск.

Читайте также
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
Тарасова оценила назначение Плющенко тренером сборной России
Белоус: Кокорину по силам выступать в клубах пяти ведущих лиг
Участник двух ЧМ по футболу умер из-за коронавируса
Мхитаряна хотят сделать частью громкой сделки «Арсенала»
Целая команда 30-летних игроков не может найти работу в КХЛ
Большая распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все
Российский театр показал «Вишневый сад» в игре Minecraft
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь