«Краснодар» продлил контракт с футболистом Бергом на один год

Новое соглашение с 33-летним форвардом рассчитано до 30 июня 2021 года.

Берг перешел в «Краснодар» летом 2019 года, в составе российской команды он провел 26 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Кроме того, «Краснодар» продлил контракт с вратарем Станиславом Крицюком до окончания текущего сезона. Соглашение с 29-летним голкипером истечет 31 июля 2020 года. За «Краснодар» Крицюк выступает с 2016 года, он провел за команду 72 матча, в которых пропустил 63 гола.

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