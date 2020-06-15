«Краснодар» продлил контракт с футболистом Бергом на один год
ТАСС, 15 июня. Футбольный клуб «Краснодар» продлил контракт со шведским нападающим Маркусом Бергом. Об этом сообщает
ТАСС, 15 июня. Футбольный клуб «Краснодар» продлил контракт со шведским нападающим Маркусом Бергом. Об этом сообщает
Новое соглашение с 33-летним форвардом рассчитано до 30 июня 2021 года.
Берг перешел в «Краснодар» летом 2019 года, в составе российской команды он провел 26 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.
Кроме того, «Краснодар» продлил контракт с вратарем Станиславом Крицюком до окончания текущего сезона. Соглашение с 29-летним голкипером истечет 31 июля 2020 года. За «Краснодар» Крицюк выступает с 2016 года, он провел за команду 72 матча, в которых пропустил 63 гола.
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