Белоус: Кокорину по силам выступать в клубах пяти ведущих европейских лиг

Источник: РИА "Новости"

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий 7 октября 2018 года, после матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар», Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из Санкт-Петербурга в Москву на празднование 10-летия дружбы. Следующим утром они стали участниками двух драк, попали под суд и получили реальные сроки.

Форвард ранее сказал, что считает своим приоритетом переход в один из европейских клубов. Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды. После окончания сезона контракт 29-летнего игрока с петербургским «Зенитом» завершится.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b225baa18e5ba0ac6a60" data-vnd="b225baa18e5ba0ac6a60" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b225baa18e5ba0ac6a60" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«У Александра Кокорина, безусловно, есть все возможности для того, чтобы сыграть, не побоюсь этого сказать, в топовых клубах первой пятерки ведущих европейских чемпионатов, — сказал РИА Новости по телефону Белоус. — То, в какой форме он находится, то, каким мы его видели в матче последнего тура с “Краснодаром”… Это уже взрослый парень, это не 19-летние футболисты, которым свойственна нестабильность, а игрок, который уже доказал и, самое главное, хочет снова доказать свою футбольную состоятельность».