Белоус: Кокорину по силам выступать в клубах пяти ведущих европейских лиг

Форвард ранее сказал, что считает своим приоритетом переход в один из европейских клубов. Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды. После окончания сезона контракт 29-летнего игрока с петербургским «Зенитом» завершится.
«У Александра Кокорина, безусловно, есть все возможности для того, чтобы сыграть, не побоюсь этого сказать, в топовых клубах первой пятерки ведущих европейских чемпионатов, — сказал РИА Новости по телефону Белоус. — То, в какой форме он находится, то, каким мы его видели в матче последнего тура с “Краснодаром”… Это уже взрослый парень, это не 19-летние футболисты, которым свойственна нестабильность, а игрок, который уже доказал и, самое главное, хочет снова доказать свою футбольную состоятельность».
«На мой взгляд, ему однозначно надо уезжать за рубеж, — считает эксперт. — Как ни жаль было бы терять такого футболиста для чемпионата России. Я знаю, что он обижен на клуб “Зенит”. И как только, если у него будет достойное предложение, думаю, он уедет. Несмотря на то что главный тренер “Зенита” (Сергей Семак) очень хочет видеть его в команде. А какой бы тренер не хотел видеть такого разнопланового футболиста, который играет блестяще, в том числе и в подыгрыше? И может индивидуально решить судьбу матча. У нас таких футболистов не больше, чем пальцев на одной руке».