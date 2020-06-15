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18:48 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Аршавин порекомендовал «Арсеналу» приобрести у «Зенита» Азмуна

ТАСС, 15 июня. Английский футбольный клуб «Арсенал» заинтересован в услугах иранского нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна. Об этом в Twitter сообщил журналист издания Mundo Deportivo Франческ Агилар.

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Источник: РИА "Новости"

По его информации, «Арсенал» обратил внимание на 25-летнего форварда после рекомендации бывшего футболиста клуба Андрея Аршавина. Действующий контракт Азмуна с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2022 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость его трансфера оценивается в €14,5 млн.

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В сезоне-2019/20 нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив 14 мячей.

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В составе «Зенита» Азмун стал чемпионом России в сезоне-2018/19. Помимо клуба из Санкт-Петербурга, в России он выступал за казанский «Рубин» и «Ростов». За сборную Ирана Азмун провел 46 матчей, в которых забил 31 мяч.

Футбольные чемпионаты России и Англии приостановлены из-за пандемии коронавируса. Тинькофф — Российская премьер-лига возобновится 19 июня, Английская премьер-лига — 17 июня.

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