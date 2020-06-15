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20:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» показал, как команда готовится к матчу с тульским «Арсеналом»

Футболисты московского «Спартака» продолжают подготовку к матчу 23-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом». Пресс-служба красно-белых показала тренировку команды.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» готовится к рестарту сезона на тушинской базе. Сегодня команда провела восстановительную тренировку, — сообщил официальный «твиттер» московского клуба.

«Спартак», набрав в 22 турах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (28) — на 7-м месте.

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Матч «Арсенал» — «Спартак» состоится 20 июня в Туле на стадионе «Арсенал». Начало встречи — в 16:30 мск. В первом круге «Арсенал» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 1:0. Встреча состоялась 4 ноября 2019 года, единственный гол забил Евгений Луценко.

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