«Спартак» показал, как команда готовится к матчу с тульским «Арсеналом»

«Спартак» готовится к рестарту сезона на тушинской базе. Сегодня команда провела восстановительную тренировку, — сообщил официальный «твиттер» московского клуба.

«Спартак», набрав в 22 турах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (28) — на 7-м месте.

Матч «Арсенал» — «Спартак» состоится 20 июня в Туле на стадионе «Арсенал». Начало встречи — в 16:30 мск. В первом круге «Арсенал» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 1:0. Встреча состоялась 4 ноября 2019 года, единственный гол забил Евгений Луценко.