СМИ: «Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм» претендуют на Далера Кузяева
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Три европейских клуба заинтересованы в услугах полузащитника сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Далера Кузяева, сообщает L’Equipe.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Три европейских клуба заинтересованы в услугах полузащитника сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Далера Кузяева, сообщает L’Equipe.
По информации издания, на 27-летнего хавбека претендуют французский «Марсель», испанская «Валенсия» и немецкий «Хоффенхайм». Главный тренер «Марселя» Андре
В материале говорится, что переговоры Кузяева с «Хоффенхаймом» находятся «в продвинутой стадии», однако в пользу «Марселя» может сыграть то, что в отличие от конкурентов клуб из Франции уже гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. В составе петербургской команды хавбек провел 85 матчей, забил 11 мячей и стал чемпионом России. Действующий контракт Кузяева с «Зенитом» истекает летом текущего года.