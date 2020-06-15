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22:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм» претендуют на Далера Кузяева

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Три европейских клуба заинтересованы в услугах полузащитника сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Далера Кузяева, сообщает L’Equipe.

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Источник: Спорт РИА Новости

По информации издания, на 27-летнего хавбека претендуют французский «Марсель», испанская «Валенсия» и немецкий «Хоффенхайм». Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, ранее работавший в «Зените», видит в Кузяеве потенциальную замену полузащитнику Моргану Сансону, который может продолжить карьеру в Англии.

В материале говорится, что переговоры Кузяева с «Хоффенхаймом» находятся «в продвинутой стадии», однако в пользу «Марселя» может сыграть то, что в отличие от конкурентов клуб из Франции уже гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. В составе петербургской команды хавбек провел 85 матчей, забил 11 мячей и стал чемпионом России. Действующий контракт Кузяева с «Зенитом» истекает летом текущего года.

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