СМИ: «Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм» претендуют на Далера Кузяева

Источник: Спорт РИА Новости

По информации издания, на 27-летнего хавбека претендуют французский «Марсель», испанская «Валенсия» и немецкий «Хоффенхайм». Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, ранее работавший в «Зените», видит в Кузяеве потенциальную замену полузащитнику Моргану Сансону, который может продолжить карьеру в Англии.

В материале говорится, что переговоры Кузяева с «Хоффенхаймом» находятся «в продвинутой стадии», однако в пользу «Марселя» может сыграть то, что в отличие от конкурентов клуб из Франции уже гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.