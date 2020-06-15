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22:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Владимир Быстров оценил шансы «Спартака» вылететь в ФНЛ

Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров оценил шансы московского клуба сохранить место в Российской Премьер-Лиге.

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Источник: РИА "Новости"

«Думаю, все соскучились, потому что надоело уже смотреть чемпионат Беларуси и чемпионат Германии без зрителей. Всё-таки наш родной чемпионат больше по душе. Ожидать нужно упорную борьбу за Лигу чемпионов, интереснейшие матчи с участием «Краснодара», «Ростова», «Локомотива», ЦСКА. А «Зенит», понятно, — фаворит, а дальше посмотрим.

Может ли «Спартак» вылететь из РПЛ? Нет, конечно. Вы издеваетесь, что ли? Это же «Спартак», поэтому никуда он из высшей лиги не денется", — сказал Быстров в интервью для программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

«Спартак», набрав в 22 турах 28 очков, занимает 8-е место в РПЛ. От зоны вылета клуб отделяет шесть очков.

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