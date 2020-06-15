Владимир Быстров оценил шансы «Спартака» вылететь в ФНЛ
Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров оценил шансы московского клуба сохранить место в Российской
Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров оценил шансы московского клуба сохранить место в Российской
«Думаю, все соскучились, потому что надоело уже смотреть чемпионат Беларуси и чемпионат Германии без зрителей.
Может ли «Спартак» вылететь из РПЛ? Нет, конечно. Вы издеваетесь, что ли? Это же «Спартак», поэтому никуда он из высшей лиги не денется", — сказал Быстров в интервью для программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».
«Спартак», набрав в 22 турах 28 очков, занимает 8-е место в РПЛ. От зоны вылета клуб отделяет шесть очков.