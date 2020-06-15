В Италии сообщили об интересе «Зенита» к сыну Симеоне

По сведениям источника, петербургский клуб рассматривает 24-летнего аргентинца в качестве замены Сердару Азмуну, которым интересуются европейские клубы. Сине-бело-голубые готовы отдать за сына главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне 15 млн евро.

В текущем сезоне форвард провел 24 матча в серии А, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.