В Италии сообщили об интересе «Зенита» к сыну Симеоне
Форвард «Кальяри» Джованни Симеоне может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Сentotrentuno.com.
Форвард «Кальяри» Джованни Симеоне может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Сentotrentuno.com.
По сведениям источника, петербургский клуб рассматривает 24-летнего аргентинца в качестве замены Сердару Азмуну, которым интересуются европейские клубы.
В текущем сезоне форвард провел 24 матча в серии А, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.